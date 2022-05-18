台指期結算衝高台股漲240點收16,296點 台積收538元

台指期今(18)日結算，多頭趁勝追擊，今日續拉台積電（2330）及金控雙雄作價指數，台股今(18)日收盤上漲240.77點，收在16,296.86點，繼續往約在16,400點的月線反壓邁進，不過，成交量擴增幅度有限，成交量2,340.93億元；台積電收盤上漲8元，收在538元。

今日開盤跳空開高後，台積電挺升指數在高檔橫盤，接近1點之前，台積電出現賣壓，大盤指數也受壓抑而下滑，但今日為台指期結算，台期指過往連三天收盤正價差，在半年來難得一見，外資未平倉單轉多後，昨日大買2,631口，均激勵多頭近日也做多台指結算，1點過後突破16,300點關卡，尾盤有賣單出籠而略微摜低指數。

今日除台積電領軍科技股之外，金融股也開始反攻，類股指數漲幅超過3%，航運股指數漲幅接近2%。盤中多頭買單追價智原（3035）、聯電（2303）、創惟（6104）、鴻海（2317）、華新（1605）、群創（3481）、矽力-KY（6415）、友達（2409）等科技股，富邦金（2881）及國泰金（2882）漲幅也逾3%，今日的千金股表現也不錯。 台勝科（3532）、強茂（2481）、金像電（2368）及台半（5425）等股成交金額大卻走勢疲軟。

群益投顧說，大盤指數回補5月12日下跌缺口，重返16,000點之上，但先觀察12日線能否站上。短線技術面維持中性格局，但受制中長空壓力，反彈力道或空間待觀察。操作上，成交量未明顯擴增，量價結構不佳，大盤指數持續進行區間盤整可能性高，暫時先短進短出技術面操作因應。