鴻海股價動了 可以進場嗎？法人曝操作關鍵

鴻海（2317）集團將攜手大馬合作夥伴DNex在馬來西亞合資興建12吋晶圓廠，引來網友在PTT上熱烈討論，更有網友問的直接「股價何時要到200元呢？」，鴻海今（18）日開高走高，挑戰年線，到底能不能進場買鴻海？該如何操作？有法人認為，鴻海有機會突破年初的高點，可採區間操作，接近季線是買點，也有法人直言，鴻海可望成為本波反彈上攻的領軍要角，可進場布局。

鴻海去年12月30日以104元封關，今年1月5日盤中高點達111元，終場收在109元，今年4月27日盤中一度失守百元下滑至99.7元，終場則是收在100元，鴻海今年來股價區間約在100~107元間，近日股價反彈收復5日線、月線、季線及半年線，今日以105.5元開出，一度拉升至107元，上漲2元，漲幅1.9%。

鴻海第1季稅後純益294.5億元，因傳統淡季因素季減34%，但創近14年同期最高，年增5%，每股純益2.12元，毛利率、營益率、淨利率較去年同期「三率三升」；第2季毛利率將略優於第1季，上半年優於去年同期，今年將優於去年。

鴻海最新消息是啟動半導體大投資，將攜手大馬合作夥伴DNex在馬來西亞合資興建12吋晶圓廠，月產能4萬片，鎖定28與40奈米成熟製程，完工後，鴻海集團完成包括IC設計、6吋至12吋晶圓製造、封測的半導體布局。

網友對鴻海將建12吋晶圓廠的消息也在PTT上熱烈討論，「公公為自家電動車掌握產能才不會在那看人臉色」、「公公現在本業是搞3＋3，蓋半導體廠沒錯啊」、「鴻海這樣做是對的 未來車用電子IC可以靠自己的產能」、「半導體設備、IC設計、晶圓代工、封測鴻海都有了，佈局很完整」；也有網友提到鴻海的股價表現，網友說，「公公厲害的是，無論消息好壞，股價都不動」、「這波下殺鴻海根本沒動XD」、「股價何時要到200元呢？」。

證券分析師張陳浩表示，鴻海的新事業體切入半導體，打造一條龍的布局，從晶圓代工到封測都有布局，由於鴻海一直在發展電動車，在大馬興建12吋晶圓廠，鎖定成熟製程，主要就是要用在車用上，他看好鴻海具有前瞻性的投資，有助股價的表現。

張陳浩說，以權值股來說，鴻海站在浪頭上，有機會突破今年初的高點價位，他認為，在操作上可採區間操作，接近季線時是買點，若出現爆量長紅則是獲利點。

亞洲投顧分析師吳岳展表示，鴻海在電動車的發展上具有機電整合的實力及優勢，MIH具有未來性，近期包括外資及本土法人相繼出具報告，外資目標價上看145元，本土法人目標價則介於116~137元，外資從4月底回復買超，投信更是持續買超鴻海，在半導體出現修正時，鴻海股價表現相對強勢。

吳岳展強調，半導體出現跌深反彈，在台股本波反彈中，若要再上攻，鴻海可望成為多頭點火的標的，擔綱領軍上攻的主角之一；他分析，鴻海去年EPS 10元，擬配現金股利5.2元，高殖利率也將有助股價的表現，以盤中觸及年線的表現來看，股價回探100元的機率低，目前可進場布局。