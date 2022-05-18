國內第一檔數位支付ETF 國泰數位支付服務ETF獲准募集

根據金管會3月統計，目前台灣超過1,600萬人使用行動支付，新興支付方式崛起，尤其受疫情衝擊，使民眾支付方式越來越朝向少接觸、甚至零接觸支付，改以電子商務、行動支付、數位支付等方式取代現金交易。

法人分析，國內市面上尚未有完整涵蓋全球數位支付類股的ETF，國泰投信將率先推出「國泰全球數位支付服務ETF基金」，此 ETF的追蹤指數為「Solactive全球數位支付服務指數」，主要聚焦數位支付3大投資關鍵，包括數位支付、數位資產軟體、數位資產基礎建設。

國泰全球數位支付服務ETF（00909）基金已於5月9日獲准申報生效，預計在6月20~24日募集，募集額度為新台幣198億元，讓投資人可全方位掌握數位支付產業疫後新商機。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠觀察，四大利基成為推升產業契機：首先是數位化，因數位支付的採用率越來越高，年輕世代更是使用主力；二是疫情催化，防疫優先，無論是商家或消費者，都偏好使用零接觸的支付工具；三為部分金融科技公司開始轉向雲端服務模式，隨時隨地用任何網路裝置皆可存取，甚至可應用於帳戶處理、詐騙防護、電子錢包等服務；最後是加密資產的出現與整合，也成為加速數位支付服務商機的關鍵因素。