快訊

泰國羽賽／逆轉勝！決勝局連拿10分 戴資穎退丹麥女將闖頭關

教育部發文0+7快篩陰也要禁足 大學教授：中央政策矛盾不同調

國內第一檔數位支付ETF 國泰數位支付服務ETF獲准募集

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

根據金管會3月統計，目前台灣超過1,600萬人使用行動支付，新興支付方式崛起，尤其受疫情衝擊，使民眾支付方式越來越朝向少接觸、甚至零接觸支付，改以電子商務、行動支付、數位支付等方式取代現金交易。

法人分析，國內市面上尚未有完整涵蓋全球數位支付類股的ETF國泰投信將率先推出「國泰全球數位支付服務ETF基金」，此 ETF的追蹤指數為「Solactive全球數位支付服務指數」，主要聚焦數位支付3大投資關鍵，包括數位支付、數位資產軟體、數位資產基礎建設。

國泰全球數位支付服務ETF（00909）基金已於5月9日獲准申報生效，預計在6月20~24日募集，募集額度為新台幣198億元，讓投資人可全方位掌握數位支付產業疫後新商機。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠觀察，四大利基成為推升產業契機：首先是數位化，因數位支付的採用率越來越高，年輕世代更是使用主力；二是疫情催化，防疫優先，無論是商家或消費者，都偏好使用零接觸的支付工具；三為部分金融科技公司開始轉向雲端服務模式，隨時隨地用任何網路裝置皆可存取，甚至可應用於帳戶處理、詐騙防護、電子錢包等服務；最後是加密資產的出現與整合，也成為加速數位支付服務商機的關鍵因素。

ETF 國泰 疫情

延伸閱讀

後疫時代零接觸當道 國泰數位支付服務ETF獲准募集

國泰產跟進「拒重複投保」 以承保1件防疫險為限

國泰迎復甦下月招3000人 未來徵才數目可能達到7000人

台北+10751快篩陽視同確診 北市說明視訊診療SOP

相關新聞

台股早盤漲逾百點一度來到16,218點 台積電開盤上漲11元

台股今（18）日開盤上漲118.69點，開盤指數16,174.78點，早盤漲逾百點，一度來到16,218點；台積電（23...

存股概念吸金21.6億 永豐優息存股ETF獲准成立

鎖定金融、傳產股，打出首檔存股概念的台股ETF，永豐優息存股ETF（00907）吸金21.6億，於昨（17）日獲准成立，...

電子多頭領漲 盤面關注台積電、智原、聯電表現

今（18）日盤中資金流向仍然以半導體族群佔比較重，達36%，盤面上留意護國神山台積電（2330），智原（3035），聯電...

電子金融航運齊揚 台股盤中16200點附近徘迴

美股收高帶動台股行情，電子、金融、航運類股走揚，推升加權指數站上16200點關卡，衝破10日均線約16084點，最高達1...

ETF再+1 國泰數位支付服務ETF獲准募集

根據金管會3月統計，目前台灣超過1,600萬人使用行動支付，新興支付方式崛起，尤其受疫情衝擊，使民眾支付方式越來越朝向少...

半導體領軍台股反攻 台積電最高541元

美股在科技股帶動下強勢反彈，激勵台股今（18）日早盤跳空走高，上漲逾170點，重回16,200點；電子股領軍喊衝，台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。