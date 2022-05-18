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半導體領軍台股反攻 台積電最高541元

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

美股在科技股帶動下強勢反彈，激勵台股今（18）日早盤跳空走高，上漲逾170點，重回16,200點；電子股領軍喊衝，台積電（2330）開盤站上月線534元，上攻至541元，漲幅逾2%；聯電（2303）站上51元；聯發科（2454）最高到855元。

道瓊指數收盤上漲431.17點、漲幅1.34%，收在32,654.59點；標普500指數上漲80.84點、漲幅2.02%，收4,088.85點；那斯達克指數漲321.73點、漲幅2.76%，收11,984.52點；費城半導體指數漲146.4點、漲幅5.02%，收3,066.5點。

台積電美國存託憑證（ADR）昨收在93.32美元，上漲2.91美元、漲幅3.22%，居全球第9。台積電今日股價表現強勁，最高上漲11元，價位在541元，市值攀重返14兆元。

籌碼方面，外資日前終結賣超，連續2個交易日共買6,987張，成為台積電股價反彈支撐力道。美系外資最新報告指出，看好半導體長線將持續成長、終端內容產值提升、加上明年將再調高晶圓代工價格，重申台積電買進評等，且將目標價由860元調高至912元。

美系外資表示，在半導體產業將持續成長、終端內容產值提升、及新一波的價格上漲，預估全球晶圓廠2021到2025年營收複合成長率將達16%，預估2025年全球晶圓半導體市場將從1,390億美元增至1,810億美元。

連十日受到外資青睞的聯電，外資已買超133,050張，推升股價走高，今日開盤開在51元，最高到51.3元。

台積電

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