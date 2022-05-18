後疫時代零接觸當道 國泰數位支付服務ETF獲准募集

國泰投信將率先推出國泰全球數位支付服務ETF基金 (00909)，這檔ETF的追蹤Solactive全球數位支付服務指數，主要聚焦數位支付三大投資關鍵，包括數位支付、數位資產軟體、數位資產基礎建設。這檔ETF5月9日已獲准申報生效且預計在6月20~24日募集，募集額度為新台幣198億元，讓投資人可全方位掌握數位支付產業疫後新商機。

根據金管會3月統計，目前台灣超過1,600萬人使用行動支付，新興支付方式崛起，尤其受疫情衝擊，使民眾支付方式越來越朝向少接觸、甚至零接觸支付，改以電子商務、行動支付、數位支付等方式取代現金交易，數位支付的加速轉型，正催化世界快速轉變，預料將為整個支付生態系統創造新興蓬勃機會。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠觀察，有四大利基推升產業契機：首先是數位化，因數位支付的採用率越來越高，尤其年輕世代更是使用主力；第二，是疫情催化，防疫優先，現在無論是商家或消費者，日常生活中都偏好使用零接觸的支付工具；第三，部分金融科技公司開始轉向雲端服務模式，隨時隨地用任何網路裝置皆可存取，甚至可應用於帳戶處理、詐騙防護、電子錢包等服務；第四，加密資產的出現與整合也是加速數位支付服務商機的關鍵因素；這些因素都加快推升零接觸支付商機，加上NFT、區塊鏈等技術出現，可預期數位支付熱潮將席捲而來。

鄭立誠說，儘管當前俄烏地緣政治及通膨、升息縮表等議題帶來新挑戰，環境中的不確定性，使金融市場上下起伏加劇，但觀察數位支付公司的基本面依舊強勁，即將推出的國泰數位支付服務ETF，是國內完整涵蓋全球數位支付類股的ETF，可讓投資人輕鬆掌握數位經濟趨勢的長線投資商機。