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外資連十買、ADR大漲4.46% 聯電收復季線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股周二齊揚，費城半導體指數收漲5%，聯電ADR也是大漲4.46%作收，外資連十買，合計買超13萬3,050張，聯電（2303）今（18）日早盤以51元開出，一舉收復季線，盤中一度拉升至51.3元。

美股周二收紅，標普500指數攀升80.84點，漲幅2%，收4,088.85點；道瓊工業指數上漲431.17點，漲幅1.3%，收32,654.59點；那斯達克綜合指數漲321.73點，漲幅2.8%，收11,984.52點；費城半導體指數收漲5%。

台股ADR也多上漲，聯電ADR收漲4.46%，昨日仍是外資買超最高個股，單日買超15,159張，連十買，投信買超4,837張，連三買，自營商買超2,059張，連三買，合計三大法人買超22,415張。

聯電今日以51元開高，一度拉升至51.3元，盤中漲幅1.59%。

聯電 ADR

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