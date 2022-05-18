台股早盤漲逾百點一度來到16,218點 台積電開盤上漲11元

台股今（18）日開盤上漲118.69點，開盤指數16,174.78點，早盤漲逾百點，一度來到16,218點；台積電（2330）開盤上漲11元，開盤價541元。

永豐期貨表示，台股連三日走揚並重回萬六大關，但量能縮窄至2,000億水準，短線上國際股市尚未明顯止穩，建議行情研判上仍需做好停損停利以防短期波動。

凱基投顧表示，電子族群短線相對較有機會表現，周二在盤面族群漲跌也透露出端倪，短多操作除聚焦半導體相關等今年成長動能無虞的族群及個股；股價波段修正幅度已大的族群個股，也有機會醞釀技術面反彈，觀盤時亦可留意。

美股17日四大指數齊揚，科技股表現尤為亮眼，道瓊指數、那斯達克指數、標普500指數漲幅落在1.3～2.7%，費城半導體指數漲勢凌厲，漲幅5.0%。

美國聯準會主席鮑爾周二重申，若經濟符合預期，將維持升息2碼，在通膨下降之前，聯準會將堅決持續升息。美方透露，將於七大工業國集團（G7）金融會議上提議，對俄國石油徵收關稅，取代直接禁運石油。

大陸國務院副總理劉鶴在「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會中表示，支持平台經濟、民營經濟發展，也支持數位企業在國內外上市，中概股釋放利多消息。

國內企業方面，鴻海（2317）鎖定成熟製程，將在馬來西亞啟動首座12吋廠建廠計畫。法人分析，鴻海集團電動車事業的晶片需求大，若能掌握自有產能，未來將可擺脫缺料束縛。

信驊（5274）今年營運持續衝高，法人看好受惠於AST 2600新平台測試出貨，今年底出貨比重拉升為15～20%，加上爭取到更多晶圓代工產能，預期今年整體BMC出貨量年增二成，業績表現續寫新猷。