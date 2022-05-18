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5/18【早晨財經速解讀】／國泰金、富邦金失望性賣壓 該加碼還是停損?
近來發現，外資明顯調節金融股，賣超前幾名都是金融股，讓前陣子因為受惠升息利多而上漲的金融股，因為基期偏高回跌。連金控雙雄國泰金、富邦金都出現失望性賣壓，金融股向來是國人最愛的存股標的，到底該不該續抱呢？
台股昨 (17) 日開紅走高，在台積電（2330）、聯發科（2454）等大型電子權值股領軍下，收復萬六，終場收在16,056.09點，上漲155.05點，成交量縮至2,067.92億元；三大法人買超2.21億元。
美股三大指數周二（18日）齊漲，延續早盤漲勢，受惠於蘋果、特斯拉及其他已經跌深的大型成長股似乎開始反彈，和美國4月零售銷售數據強勁，緩解市場對經濟成長趨緩的疑慮。道瓊斯工業指數勁揚431.17點，或漲1.34%，收報32,654.59點；標普500指數攀升2.02%，或漲80.84點，收在4,088.85點。那斯達克指數大漲321.73，或漲2.76%，收在11,984.52點。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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