東華、倫飛19日恢復普通交易 台開、互億併案停止買賣

台灣證券交易所表示，經形式審閱上市公司（除全友（2305）、康控-KY（4943）經主管機關核准展延申報時限；14家金控公司申報期限至30日外）第1季財報後，公告東華（1418）、倫飛（2364）恢復普通交易，台開（2841）、互億（6172）併案停止買賣，19日起實施。

至於千興（2025）、中視（9928）雖然取消分盤集合競價交易方式，但仍列為變更交易方法，實施日亦為19日。

證交所公告內容如下：

一、併案停止買賣：

台開前因有證交所營業細則第50條第1項第1款及第10款規定情事，其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案，經查未依法令期限公告申報111年第1季財務報告，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自111年5月19日起，將其上市有價證券併案停止買賣。

互億前因有同細則第50條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案，嗣查互億未依法令期限公告申報111年第1季財務報告，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自111年5月19日起，將其上市有價證券併案停止買賣。

二、恢復交易方法：

東華前因有同細則第49條第1項第1、3款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查東華最近二期公告申報之財務報告淨值均逾三億元並達所列示股本二分之一以上，暨最近期公告申報之財務報告顯示，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，證交所已公告自111年5月19日起，將其上市有價證券恢復交易方法。

倫飛及誠研（3494）前因有同細則第49條第1項第1款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查渠等公司最近二期公告申報之財務報告淨值均逾三億元並達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，證交所已公告自111年5月19日起，將其上市有價證券恢復交易方法。

三、取消分盤集合競價交易方式，惟仍列為變更交易方法：

千興及中視最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，核已符合同細則第49條之2第2項第4款規定，且無其他採行分盤集合競價交易方式之情事，惟因尚未符合同細則第49條第2項規定，證交所已公告自111年5月19日起取消其上市有價證券分盤集合競價之交易方式，惟仍繼續對其上市有價證券列為變更交易方法。