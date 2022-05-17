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證交所：上市公司Q1稅前純益1.18兆元 年增27.11%

經濟日報／ 記者盧宏奇／即時報導

臺灣證券交易所統計，除尚未申報、延後公告申報公司外，其餘946家上市公司第1季總營收9.26兆元，年增14.74%，稅前純益1.18兆元，年增27.11%。

證交所分析，第1季獲利成長產業主要為航運業、半導體業及電子零組件業，其中，航運業拜塞港緩解略慢，支撐運價維持高檔，致獲利創高；半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利；電子零組件業因伺服器及車用電子等終端需求仍熱絡，帶動獲利成長。

第一上市公司主要來自融資服務、航運、電子零組件及建材營造等產業業務需求成長，推升整體獲利續創佳績。

獲利衰退產業主要為光電業、塑膠工業及金融保險業，其中，光電業受通膨及烏俄戰爭使終端需求轉趨保守，客戶拉貨動能趨緩，致獲利衰退；塑膠工業因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲而侵蝕產品利基，壓縮獲利表現；金融保險業則受美國聯準會升息及俄烏戰爭等致全球金融市場震盪，相關投資部位停損或認列減損、評價損失，致獲利不如預期。

證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（不含金融控股公司14家、台開、互億2家未申報及康控-KY、全友2家業經主管機關核准延期公告申報）第1季財報分別有871家及75家，已於16日完成公告申報。

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