台股反彈哪些族群可以搶？法人這樣看

台股今（17）日開高走高，終場收在16,056.09點，上漲155.05點，大盤指數連續三個交易日上漲，收復萬六，投資人是否可以進場搶反彈？哪些族群可以搶？法人看好反彈行情仍可望持續，但提醒想要搶反彈手腳要快，設好獲利滿足點，短線投資高出低進，可以搶短的標的看好車用、蘋果概念股、快速傳輸網通股等，另外也有法人認為可以留意貨櫃航運股，有機會成為傳產股的領頭羊。

台股今日以15,915.93點開高，盤中一度拉升至16,085.85點，終場收在16,056.09點，統計從上周五反彈上漲以來，已上漲439.41點，今日由權王台積電（2330）領軍，股價收在530元，大漲10元，漲幅1.92%，聯電（2303）同步大漲在50.1元，上漲0.65元，漲幅1.31%，聯發科（2454）收841元，上漲16元，漲幅1.93%，千金股漲勢強，各類股表現上，汽車股成為領漲指標，但航運股及金融股下跌。

證券分析師張陳浩表示，台股今日走勢與前三個交易日不同，從上周四以來到昨日都是開三低盤，也就是開盤半小時內出現三波低，即時指數開高也是一樣，也會出現拉回，且一波比一波低，直到9時30分後才往上拉，但今日則是少有的開三高盤，從櫃買中心及集中市場指數來看，OTC已築出第二支腳，但集中市場只有單腳反彈，這波反彈先看月線到季線間。

張陳浩提醒，若想搶反彈，手腳要快，且設好獲利滿足點，不貪心，在標的挑選上，看好車用包括正極材料的立凱-KY（5227）、美琪瑪（4721）、康普（4739）、車用IC的晶豪科（3006）；蘋果概念股可留意跌深的富采、宏捷科（8086）、雙鴻（3324）；另外，快速傳輸的網通股則可以留意神準（3558）、啟碁（6285）、譜瑞-KY（4966）、威鋒電子（6756）等。

華南投顧董事長儲祥生則是看好跌深的IC設計股，即使是已先反彈上漲，但距高點還遠，是可以買進的標的，但要避開離高點不遠，基本面沒那麼好的個股，另外，電動車、半導體設備、晶圓代工也可以留意。

儲祥生表示，在美股慢慢走穩下，台股這波反彈有機會先看月線，至於貨櫃股，他認為，上半年獲利很好，有機會出現反彈行情，在資金充裕下，也是可以慢慢布局。

法人認為，今年1～5月全球股市下跌，尤其最近一兩周的大跌，造成指數及股價破底，近期強勢股的股價補跌，造成市場投資情緒保守及悲觀，但這樣的情況卻是短線全球股市及個股股價大跌之後的落底跡象，即使短線股價仍會漲漲跌跌做打底，也是醞釀跌深反彈契機，可以開始逢低擇優投資。

法人表示，在投資人搶電子股跌深反彈下，短線股價會比較強勢，但要留意電子股景氣及獲利剛從高點反轉往下的情況，未來業績及獲利下降的速度恐將加速，因此股價跌深只會反彈一段時間而已，沒有大波段行情，且需提防這波反彈結束，未來還可能再往下修正，搶短需擇優投資，短線投資高出低進，不要持股太久。

傳產股部分，法人看好貨櫃航運股股仍可望是傳產股強勢主角及領頭羊，近日因受赫伯羅特負面說法影響出現下跌，但可能是股價大漲前的甩轎及洗盤，預期5月中過後運價指數將開始上漲，將會大幅推升貨櫃股的股價大漲，且有機會進一步帶動散裝航運、鋼鐵、塑化、航空股的上漲，推升台股大盤指數。