通膨加劇市場波動 專家：超前布局美股漲勢

通貨膨脹議題造成全球資本市場震盪，木星資產管理指出，高通膨對於非必須消費類股會有極為負面的影響，但對其他類股高通膨則可能帶來正面或中性的影響，特別是核心必須消費方面。展望未來，在美國市場方面看好有潛力的股票，且繼續保持彈性、多元的風格，以因應市場變化靈活調整配置。

木星資產管理全球系統性股票策略主管歐朗恩（Amadeo Alentorn）表示，近期的市場波動來自投資人感受到的高度不確定性，例如烏俄戰爭以及隨之而來的地緣政治事件。但整體而言，投資人對總體經濟的情況變得更加關注與重視。如通膨、未來利率走勢及對經濟成長的影響，因這些都加深了投資人的不確定性，所以導致市場波動。

歐朗恩指出，過去10年左右價值股表現不很理想，但今年似乎是歷來最強勁的反彈，至於這樣的逆轉會持續多久呢，仍需持續密切觀察，重要的是，必須有工具來了解投資行為何時發生變化。根據過去歷史，如果價值股表現亮眼，通常股市也是一片榮景；例如 2016 年川普贏得美國大選，當時價值股強勁反彈，同時股市漲勢凌厲，這是比較常見的情形，但這也不是第一次出現價值股飆升。當股市大盤下跌，像2000年代初網路股泡沫，就和今年的情況非常相似，當網路泡沫破滅時，昂貴的科技股遭到拋售，價值股強勢回歸，同時市場大幅修正，因此不妨借鏡歷史，來了解之後的發展趨勢。

至於投資人投資布局方面，歐朗恩認為，投資人有幾種不同的方式為投資組合進行選股，例如價值、品質、成長、情緒、動能反轉，這些都是「投資風格」，木星資產管理的投資流程中會利用這些風格。而最重要的是採取的選股標準，在投資股票時會與時俱進，適時反映不同風格；例如現在投資價值股比起投資昂貴的成長股，就是更理想的風格。因此，「靈活調整投資組合、多元布局」，加碼或減碼特定風格，才能夠表現出色、適應各類總經環境。

歐朗恩說，近期內通膨和未來利率問題將是投資人關注焦點，要能運用過往經驗，面對市場的大幅波動，並有效利用資料驅動方法來配置部位，增加目前環境下表現超前機率。而系統化投資流程與全權委託或傳統基金管理流程主要差別，在於透過系統化的方法能每天分析數千支股票，使用資料驅動、客觀的方式，因此當決定買進股票時，並不是因為今天我們覺得這是一支好股票，而是因為有一整組資料協助驗證觀點，包括股票的基本面、情緒指標和技術指標以及個股展望等資訊，提高打敗大盤的機率。