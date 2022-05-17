快訊

已賣出3500萬劑快篩 陳時中曝第二輪實名制開賣時間點

明起「65歲以上長者」快篩陽可算確診 指揮中心公布流程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電子股領軍 台股漲155點收16,056點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今日收盤指數16,056.09點，上漲155.05點，成交量2,067.92億元。（本報系資料庫）
台股今日收盤指數16,056.09點，上漲155.05點，成交量2,067.92億元。（本報系資料庫）

台積電（2330）今(17)展現強勢向月線反壓挑戰，也拉抬大盤指數一舉越過萬六點關卡，台股今日收盤指數16,056.09點，上漲155.05點，成交量2,067.92億元；台積電則上漲10元，收盤價為530元。

台積電盤中緩步向上攀升，激勵大盤指數也隨之挺升，半導體族群漲幅也超過2%，科技股也跟著勁揚，台勝科（3532）、世芯-KY（3661）、創惟（6104）、欣興（3037）、神準（3558）、矽力-KY（6415）、鈺創（5351）及晶宏（3141）等股成交金額大且走揚；昨日弱勢的貨櫃輪股及金融的富邦金（2881）與國泰金（2882）的股價今日表現仍持續疲軟；藥華藥（6446）、泰博（4736）及美時（1795）等生技股及航空雙雄等股也走跌。

群益投顧說，大盤指數周一吞噬5月12日長黑K棒一半，電子指數及櫃買指數表現更強，電子股人氣明顯回升有利反彈，不過中期仍維持空方格局，12日均線當作反彈壓力觀察。現階段波段跌深後，有望繼續收斂負乖離，但目前大盤沒有V轉條件，未來走勢將以小幅反彈和盤整居多。電子及中小型股為反彈主角，可選擇下半年業績展望佳的族群，操作以短線應對，見好就收。

台積電 國泰金

延伸閱讀

台股虎頭蛇尾 「萬六」得而復失

上市櫃Q1財報 五大天王出列

台股定期定額買盤降溫

台股基金 蒸發500億

相關新聞

通膨加劇市場波動 專家：超前布局美股漲勢

通貨膨脹議題造成全球資本市場震盪，木星資產管理指出，高通膨對於非必須消費類股會有極為負面的影響，但對其他類股高通膨則可能...

電子股領軍 台股漲155點收16,056點

台積電（2330）今(17)展現強勢向月線反壓挑戰，也拉抬大盤指數一舉越過萬六點關卡，台股今日收盤指數16,056.09...

520行情有影嘸？ 法人：下跌機率反而更高

台股今年出自18,681高點跌到上周四(12)日低點15,616點，下跌約3,000點， 本周五(20)日總統就職紀念日...

富邦入息REITs+ 5月20日正式掛牌上市

台灣目前唯一一檔跨國型REITs ETF—富邦入息REITs+（00908）已於5月10日獲准成立，將於5月20日正式掛...

台股大跌 這時進場指數化投資安全嗎？

台股指數今年以來下跌2,317.8點，跌幅12.72％，有網友表示許多推薦指數化投資的理財專頁，大部分都強調指數化投資是...

平衡型基金人氣升溫 基富通公布前10大熱搜榜

近期全球股、債市劇烈震盪，具備靈活操作特色的平衡型基金，吸引不少投資人青睞。根據國內最大基金交易平台－基富通統計，4月以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。