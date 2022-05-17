電子股領軍 台股漲155點收16,056點

台積電（2330）今(17)展現強勢向月線反壓挑戰，也拉抬大盤指數一舉越過萬六點關卡，台股今日收盤指數16,056.09點，上漲155.05點，成交量2,067.92億元；台積電則上漲10元，收盤價為530元。

台積電盤中緩步向上攀升，激勵大盤指數也隨之挺升，半導體族群漲幅也超過2%，科技股也跟著勁揚，台勝科（3532）、世芯-KY（3661）、創惟（6104）、欣興（3037）、神準（3558）、矽力-KY（6415）、鈺創（5351）及晶宏（3141）等股成交金額大且走揚；昨日弱勢的貨櫃輪股及金融的富邦金（2881）與國泰金（2882）的股價今日表現仍持續疲軟；藥華藥（6446）、泰博（4736）及美時（1795）等生技股及航空雙雄等股也走跌。

群益投顧說，大盤指數周一吞噬5月12日長黑K棒一半，電子指數及櫃買指數表現更強，電子股人氣明顯回升有利反彈，不過中期仍維持空方格局，12日均線當作反彈壓力觀察。現階段波段跌深後，有望繼續收斂負乖離，但目前大盤沒有V轉條件，未來走勢將以小幅反彈和盤整居多。電子及中小型股為反彈主角，可選擇下半年業績展望佳的族群，操作以短線應對，見好就收。