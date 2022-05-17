520行情有影嘸？ 法人：下跌機率反而更高

台股今年出自18,681高點跌到上周四(12)日低點15,616點，下跌約3,000點， 本周五(20)日總統就職紀念日在即，股民期待520行情是否有機會帶領台股一掃今年來的陰霾，轉而向上強攻？法人說，投資人保持平常心，中性看待是最好的應對方式。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，520行情並非絕對上漲，從過往歷史來看，下跌的機率反而較高。過去多數投資人聚焦於我國總統就職紀念日一事，但事實上，在520之後的亞太政經變動對股市更具影響力。

觀察過去台股表現，蔡英文總統在2016年5月20日正式成為我國領導人，2017～2019年的總統就職紀念日前三日跌幅落在0.4～1.2%；2020年開始在520前，股市才呈現走揚，520當日股市普遍收漲，唯2021年收跌0.5%。在520後，股市也有較高機率走跌，跌幅均在1%之下，唯2017、2021年股市在就職紀念日後三天上漲1.1%與3.4%。

曾炎裕說，投資人可留意將在5月21日舉行的美日印澳四方安全對話（Quad），此外，也預期台股在520前後將持續於萬六大關附近來回震盪。