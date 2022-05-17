富邦入息REITs+ 5月20日正式掛牌上市

台灣目前唯一一檔跨國型REITs ETF—富邦入息REITs+（00908）已於5月10日獲准成立，將於5月20日正式掛牌上市。該ETF經理人蘇筱婷表示，一般普遍預期房價上漲的力道超過物價的上升，因此房地產租金收益也可能隨通膨上升而上升，在通膨有感的年代，投資人需要在資產配置中納入像REITs（不動產投資信託）這樣的投資工具，因應高通膨年代的來臨。

蘇筱婷表示，在通膨高漲與升息加速腳步下，富邦入息REITs+追蹤全球入息不動產與基礎建設指數，今年以來僅下跌11.63%，而S&P500指數則下跌16%，顯示科技股面臨漲多回檔以及評價面偏貴之修正，反之，全球入息不動產與基礎建設指數這類價值型投資表現則相對突出。

根據高盛統計，過去10年的美國通膨變化期間，在通膨高於3%以上時，美國REITs指數表現正向，甚至優於標普500指數。以2021年來說，CPI年增率來到4.7%，美國REITs指數報酬率44.7%，遠優於標普500指數28.2%。

蘇筱婷進一步說明，從排除食品與能源價格的核心CPI年率變化來看，在美聯儲認定的2%以上的相對高通膨期間，彭博美國REITs指數皆有出現波段上漲。主要原因在於通膨延續短則1年，長則3、4年，都給予不動產業者調漲租金反映通膨的時間，因此投資人選擇在通膨初期進行買進，推高彭博美國REITs指數的股價。

由於投資房地產所需資金門檻高，而投資REITs如同實際持有一部分的房地產權，主要收益則是來自租金，因此，很多投資人今年來也透過投資REITs來達到小額投資房產的目的，蘇筱婷建議，選擇ETF來參與REITs，更是最簡便的管道，因為透過ETF在集中市場掛牌交易，交易方式與股票相同，流動性較佳，投資人將可享有除投資房地產相關類股外，也可以較少的投資金額，參與商用不動產的投資機會。

最新成立的富邦入息REITs+ ETF，一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的，分散在16個國家市場，其中投資在美國的比重僅34%左右，是該ETF的優勢，主要是因為美國股息稅率較其他市場高，比重較低反而有利。