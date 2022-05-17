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平衡型基金人氣升溫 基富通公布前10大熱搜榜

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
基富通平台4月來10大熱搜平衡型基金
基富通平台4月來10大熱搜平衡型基金

近期全球股、債市劇烈震盪，具備靈活操作特色的平衡型基金，吸引不少投資人青睞。根據國內最大基金交易平台－基富通統計，4月以來，該平台的平衡型基金申購占比已突破四成，人氣指數直逼股票型基金。

熱搜前十大的平衡型基金中，除了經常上榜的安聯收益成長基金、聯博多元資產收益組合基金、駿利亨德森平衡基金、富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金之外，還有著重在ESG題材的貝萊德ESG社會責任多元資產基金，以及聚焦台股的復華傳家二號基金等，突顯平衡型基金的豐富性。

基富通總經理王浩宇表示，平衡型基金分散布局股票、債券、REITs、貨幣等多元化資產，能降低單一資產波動度過大的衝擊，而且經理人依據景氣或市場變化，靈活配置不同風險屬性的資產，兼顧風險與回報，在市場混沌不明的時候，容易獲得青睞。

此外，基富通推出「好息債」全年度優惠，針對平衡型、債券型與配息型股票基金，單筆申購通通０手續費；５月起，又加碼「好市成雙」單筆０手續費酷碰券，用愈多、送愈多，幫助投資人度過市場震盪期，都是帶動平衡型基金人氣升溫的原因。

王浩宇說，近期市場劇烈震盪，主要反映投資人對於聯準會政策緊縮速度加快的恐慌心理。雖然4月美國消費者物價指數已見降溫，但多位決策官員對抗通膨態度相當積極，政策動向將不斷牽動市場敏感神經。

面對恐慌上升與不確定性偏高的環境，投資人謹守兩大心法：一是沉澱情緒，避免在非理性的狀態下，犯下追高殺低的錯誤；二是紀律投資，採取多元分散或定期定額方式，持續參與市場的長期成長機會。

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