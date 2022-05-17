聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股盤中拚守萬六 群益投顧：電動車太陽能具短多行情
今（17）日台股早盤開高走高，盤中上漲182點，達盤中最高16,083點，亞股盤中漲幅皆擴大。然而台股盤中無大將，金融族群盤中出現賣壓，主要集中在官股的台企銀（2834）與兆豐金（2886），而今日盤中以電動車、太陽能概念股最為熱門。
電動車概念股中，有立凱-KY（5227）釋出2022年客戶認證進度，目前累計共五家儲能與EV電池客戶完成最終認證，立凱盤中受惠消息面強勢亮燈漲停。此外，高力（8996）、順德（2351）、康舒（6282）等股，盤中漲幅皆維持在3～4%，持續表態。
太陽能概念股中，則留意聯合再生（3576）與元晶（6443），盤中漲幅在2～4%不等，價位較高的個股如台勝科（3532）、中美晶（5483）等股，也都有漲幅2.5%以上表現。
群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，電動車、太陽能族群受惠消息面出現走揚，預期行情以短線為主，建議投資人以短期操作為佳。此外，今日大盤表現主要聚焦於台積電（2330），而航運股仍然走補跌趨勢，金融股是否影響大盤，則關注國泰金（2882）、富邦金（2881）等金融權值股表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言