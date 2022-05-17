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台股盤中拚守萬六 群益投顧：電動車太陽能具短多行情

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股今日盤中以電動車、太陽能概念股最為熱門。美聯社
台股今日盤中以電動車、太陽能概念股最為熱門。美聯社

今（17）日台股早盤開高走高，盤中上漲182點，達盤中最高16,083點，亞股盤中漲幅皆擴大。然而台股盤中無大將，金融族群盤中出現賣壓，主要集中在官股的台企銀（2834）與兆豐金（2886），而今日盤中以電動車太陽能概念股最為熱門。

電動車概念股中，有立凱-KY（5227）釋出2022年客戶認證進度，目前累計共五家儲能與EV電池客戶完成最終認證，立凱盤中受惠消息面強勢亮燈漲停。此外，高力（8996）、順德（2351）、康舒（6282）等股，盤中漲幅皆維持在3～4%，持續表態。

太陽能概念股中，則留意聯合再生（3576）與元晶（6443），盤中漲幅在2～4%不等，價位較高的個股如台勝科（3532）、中美晶（5483）等股，也都有漲幅2.5%以上表現。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，電動車、太陽能族群受惠消息面出現走揚，預期行情以短線為主，建議投資人以短期操作為佳。此外，今日大盤表現主要聚焦於台積電（2330），而航運股仍然走補跌趨勢，金融股是否影響大盤，則關注國泰金（2882）、富邦金（2881）等金融權值股表現。

太陽能 電動車

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