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元宇宙大商機 大華元宇宙科技50 ETF今掛牌

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

大華元宇宙科技50 ETF（00906）今（17）日掛牌，受到國際科技股昨（16）日拉回影響，今日大華元宇宙科技50 ETF股價也呈現壓回，盤中最低來到9.6元，且折價幅度逾1.9%、成交量逾8,500張。

大華元宇宙科技50 ETF追蹤Solactive元宇宙科技與服務指數，投資聚焦有穩定獲利及資本投入優勢的大型股近八成，以具規模且最先受惠的遊戲產業約三成，並採用市值加權方法計算成分股權重，以大型科技股為持股核心、單一個股權重上限5%。

前十大成分股為：蘋果、騰訊、Meta、亞馬遜、微軟、任天堂、網易、動視暴雪、Alphabet、Sony。ETF規模約為4億元，另外，本周將進行第一次成分股調整，近期將會建倉完成。

而盤面上同樣布局元宇宙主題的還有富邦元宇宙ETF，規模約43.6億元，自1月24日掛牌的以來也受到科技股修正影響而跌破發行價15元，且5月一度跌破10元。

大華元宇宙科技50 ETF經理人鄭翰紘表示，今年以來受到聯準會（Fed）加速啟動升息影響，全球科技股股價下挫，主要原因是進行估值修正，並非金融風暴或是特殊事件導致，而Fed的升息政策也是貨幣回歸正常化的必要過程。

在操作上，法人建議，元宇宙為未來的趨勢，待市場情緒回覆後，相關個股有機會啟動反彈，建議投資人可以採取定期定額或是逢低分批布局，另提醒元宇宙主題ETF為單一且特定產業，投資人要做好資金控管。

元宇宙

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