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台積電外資翻多 回測年線

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

美股四大指數漲跌不一，台股今（17）日開盤小幅上漲，台積電（2330）開在521元，最高到529元，帶動科技股上，聯發科（2454）早盤最高價位在847元，聯電（2303）站上50元關卡，最高到50.4元。

美股道瓊指數上漲26.76點、漲幅0.08%，收32,223.42點；那斯達克指數下跌142.21點、跌幅1.2%，收11,662.79點；標普500指數下跌15.88點、跌幅0.39%，收4,008.01點；費城半導體指數下跌50.3 點、跌幅1.69%，收2,920.1點。

台積電ADR周一跌0.55美元、跌幅0.6%，收在90.41美元，台積電今日開盤開在521元，早盤最低價位在520元，最高價位在529元。

籌碼方面，外資終結連六日賣超台積電，轉為買超5,360張，投信則為連二日買超430張，自營商也是連二日買超3,209張。小股東也是台積電股價的支撐力道，台積電小股東今年新增逾41萬人，居台股之冠。

台積電 台股

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台股今（17）日開盤上漲14.89點，開盤指數15,915.93點；台積電（2330）開盤上漲1元，開盤價521元。

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