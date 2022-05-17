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這檔個股掛牌上市不到1個月 股價大跌三成、首季虧損

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
家具製造廠峰源-KY董事長蔡文達。 中央社
家具製造廠峰源-KY董事長蔡文達。 中央社

國際一站式家具製造商峰源-KY （6807） 上月底以40元正式掛牌上市，不過，掛牌以來，股價最高僅來到41.75元，5月以來更是跌跌不休，今（17）日盤中低點來到27.65元，下跌3.8%，再創掛牌以來新低價，主要反映首季季報虧損。以掛牌價估算，峰源-KY上市不到一個月的時間，股價即大跌三成。

峰源-KY上月挾著IKEA全球主要沙發供應商的名號風光上市，IKEA在亞洲賣出的沙發中，至少五成以上都是由峰源製造出貨，不過，一上市營運就遭到逆風襲擊，考驗經營團隊的應變能力。

峰源-KY首季營收9.3億元，年增4.42%，營業毛利1.1億元，較去年同期衰退30%，毛利率12%，較去年同期下滑6個百分點，首季稅後虧損860.2萬元，較去年同期由盈轉虧，每股稅後虧損0.19元。

峰源-KY表示，由於第1季為家具業傳統淡季，而春節放假因素造成單位人工成本偏高；加上材料成本恰逢中國大陸產能管控、疫情停工、通膨及戰爭等因素造成材料價格上漲，使得第1季材料成本上升；以及自有品牌產品配合主要客戶通路促銷及客戶銷售政策，認列相關銷售成本及費用等因素，使得稅後呈現淨損。

由於春節假期產出減少屬於季節性因素，峰源-KY表示，成本影響將於第2季以後回復正常；材料成本部分，中國大陸國內材料漲價隨供應鏈陸續復工已經有所緩解，公司將進行調整供應商及重新議價，以降低材料成本上升之衝擊，此外屬於國際原物料價格上漲部分，將追蹤觀察國際戰爭局勢，適時調節庫存部位以降低短期衝擊。自有品牌部分，峰源-KY除了產品研發及優化選品策略以符合終端客戶需求之外，在產品品質、成本及費用上都將進行管控，以減少對於營運影響。

峰源-KY表示，現階段剛好淡季又恰逢中國大陸封控、國際運輸、通膨升息及區域戰爭等國際經濟情勢波動影響，隨著第2季以後逐步邁入家具產業旺季，且持續拓展其他客戶訂單，公司獲利將逐步成長。

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