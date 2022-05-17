台積電開高衝達529元、聯電上50元 推升台股再上萬六

台積電（2330）ADR周一小跌，但外資昨日轉為買超，終止連六賣，今（17）日早盤以521元開出，上漲1元，股價開高後向上衝達529元，上漲9元；聯電（2303）早盤也是開高，以50元開出，一度拉升至50.4元，晶圓代工雙雄齊漲，推升大盤指數再往上攻，收復萬六，一度拉升至16,064.19點。

美股周一僅道瓊工業指數收紅，小漲26.76點，收32,223.42點；標普500指數跌0.4%，收4,008.01點；那斯達克綜合指數下跌1.2%，收11,662.79點；費城半導體指數收跌1.7%。

台積電ADR周一下跌0.6%，收90.41美元，外資昨日則是買超台積電5,360張，終止連六賣，投信買超310張，自營商買超464張，合計三大法人買超6,134張，早盤以521元開高走高，一度拉升至529元，上漲9元，市值增至13.71兆元。