5/17【早晨財經速解讀】／0056元大高股息近半成分股殖利率破8% 今年可填息?

元大高股息(0056)是台股首檔高股息ETF，去年度配息1.8元平歷史新高、還創下12天填息最快紀錄。據統計，目前0056有46.8%權重的成分股股息率超過8%、76.2%權重的成分股股息率超過7%，推算全體成分股加權平均現金股息率高達8.1%。0056今年配息表現預估是如何呢？

台股昨(16)日多空盤中再度交手，萬六點攻防激烈，盤中曾突破萬六點又失守，留長上影線，收盤上漲68.5點，收盤指數15,901.04,點，成交量2,389.66億元。

美國股市標普500指數周一收低，臨收盤最後一個小時回落，受美國和中國大陸經濟疲軟的影響。特斯拉和其他成長股下跌。標普500指數跌0.4%，收盤報4,008.01點。那斯達克綜合指數下跌1.20%，至11,662.79點，道瓊工業指數小漲26.76點，至32,223.42點。