快訊

桃園男身體不適送醫不治 死後驗出PCR陽性確診

「0+7」新制上路理賠金掰了？ 產險業者：沒隔離通知書不理賠

賣夠了？外資連九買聯電、台積電終止連賣

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
晶圓代工大廠聯電。聯合報系資料照
晶圓代工大廠聯電。聯合報系資料照

台股今（16）日高低點震盪達185點，終場收在15,901.04點，上漲68.5點，收復5日線，三大法人賣超16.27億元，外資賣超16.71億元，不過，晶圓代工雙雄則是同步獲外資買超，聯電（2303）高居外資買超個股冠軍，單日買超41,144張，連九買，權王台積電（2330）也獲外資買超5,360張，終止連六賣。

台積電今年來持續遭外資提款，股價也從年初的歷史高價一路下滑，今日收在520元，上漲9元，漲幅1.76%，市值回至13兆4,845.36億元，三大法人買賣超部分，今日同步買超，外資買超5,360張，投信買超273張，自營商買超464張，合計三大法人買超6,097張，外資終止連賣，但是否賣超壓力終結，仍有觀察。

相較於外資剛轉為買超的台積電，聯電則已獲外資連九買，今日買超41,144張，居外資單日買超冠軍，投信買超745張，自營商買超480張，合計三大法人買超42,369張；聯電今日收在49.45元，上漲0.6元，漲幅1.22%。

台股今日開高，早盤以15,943.69點開出，上漲111.15點，一度衝達16,032.85點，但在金融股、航運股弱勢下，壓縮上漲動能，盤中低點一度壓回至15,847.46點，終場仍收紅，以15,901.04點作收，統一投信董事長黎方國認為，台股外在的影響因素並未消除，向上回升的趨勢尚未出現，目前只是跌深反彈，由於架構上不是多頭格局，操作上宜謹慎保守。

外資 台積電 聯電

延伸閱讀

台股漲68點收15,901點 萬六關卡得而復失

金融傳產轉弱 台股盤中漲幅收斂

台積電早盤大漲13元 市值增加3370億元

晶圓雙雄齊漲 台積電重回520元之上、聯電挑戰50元關卡

相關新聞

賣夠了？外資連九買聯電、台積電終止連賣

台股今（16）日高低點震盪達185點，終場收在15,901.04點，上漲68.5點，收復5日線，三大法人賣超16.27億...

台股萬六得而復失 長空格局成形

聯準會主席鮑爾重申後續持續升息兩碼的步調，淡化市場有關一次升息3碼的憂慮，加上上海解封有望的利多消息，美股跌深反彈，今（...

台股上漲68.5點 三大法人賣超16.27億元

雖然美股上週五大漲，但美股期貨開盤後一度下殺，拖累台股今（16）日開高後漲幅縮小，一度下跌至15,847.46點，後略微...

台股漲68點收15,901點 萬六關卡得而復失

台股今(16)日多空盤中再度交手，萬六點攻防激烈，盤中曾突破萬六點又失守，留長上影線，收盤上漲68.5點，收盤指數15,...

台股弱勢反彈 還會不會再跌？

美股上周五反彈大漲，台股今（16）日開高，早盤一度收復萬六，衝達16,032.85點，上漲200.31點，可惜受到美股盤...

化工族群股價強勢 三福化最吸睛

今日台股盤中強勢除電子族群，化工族群也呈現多頭進攻，其中由三福化（4755）表現最為亮眼，盤中一度攻上漲停價191.5元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。