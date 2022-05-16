賣夠了？外資連九買聯電、台積電終止連賣

台股今（16）日高低點震盪達185點，終場收在15,901.04點，上漲68.5點，收復5日線，三大法人賣超16.27億元，外資賣超16.71億元，不過，晶圓代工雙雄則是同步獲外資買超，聯電（2303）高居外資買超個股冠軍，單日買超41,144張，連九買，權王台積電（2330）也獲外資買超5,360張，終止連六賣。

台積電今年來持續遭外資提款，股價也從年初的歷史高價一路下滑，今日收在520元，上漲9元，漲幅1.76%，市值回至13兆4,845.36億元，三大法人買賣超部分，今日同步買超，外資買超5,360張，投信買超273張，自營商買超464張，合計三大法人買超6,097張，外資終止連賣，但是否賣超壓力終結，仍有觀察。

相較於外資剛轉為買超的台積電，聯電則已獲外資連九買，今日買超41,144張，居外資單日買超冠軍，投信買超745張，自營商買超480張，合計三大法人買超42,369張；聯電今日收在49.45元，上漲0.6元，漲幅1.22%。

台股今日開高，早盤以15,943.69點開出，上漲111.15點，一度衝達16,032.85點，但在金融股、航運股弱勢下，壓縮上漲動能，盤中低點一度壓回至15,847.46點，終場仍收紅，以15,901.04點作收，統一投信董事長黎方國認為，台股外在的影響因素並未消除，向上回升的趨勢尚未出現，目前只是跌深反彈，由於架構上不是多頭格局，操作上宜謹慎保守。