台股萬六得而復失 長空格局成形

聯準會主席鮑爾重申後續持續升息兩碼的步調，淡化市場有關一次升息3碼的憂慮，加上上海解封有望的利多消息，美股跌深反彈，今（16）日亞股普遍受到激勵，加權指數也順勢開高，但資金回流跌深的電子族群下，非電族群賣壓沉重，導致行情開高走低，終場指數上漲68點，收在15,901點，萬六大關得而復失。

國泰證期處經理蔡明翰表示，聯準會主席鮑爾再次重申，鑑於近期的通膨數據，聯準會未來兩次會議持續升息50個基點仍然是合適的，聯準會沒有積極考慮升息75個基點。聯準會放出鴿派言論，導致強勢美元的漲勢受阻，美債殖利率也由高檔出現回落，顯示市場風險顯著下降。

加上上海市副市長表示，已逐步實現社會面清零，將實施有序開放，封城長達一個半月的上海釋出解封時間表，因此受到中國清零政策嚴重衝擊的供應鏈斷鏈問題有望解決，雙重利多之下，國際股市同步反彈，激勵外資轉多，短線有助於台股由谷底回升，消除破底危機。

法人機構指出，台股自年初18,619點歷史新高拉回以來，指數下跌近三千點，加上4月以後指數拉回速度加快，導致指數與季線的乖離超過千點以上，短線負乖離過大有助於指數反彈，加上融資餘額大幅降低，有助於籌碼沉澱，另外今年以來跌深的電子族群持續傳出正向訊息，尤其上游半導體族群營收表現亮眼。

除了龍頭台積電（2330）營收創高之外，二線代工廠聯電（2303）營收也創歷史新高，手機晶片龍頭廠聯發科（2454）營收為歷史次高，表現優於市場預期，顯示市場對於電子族群看法過度悲觀，加上股價跌深後，短線有超跌現象，電子族群有望轉強帶領反彈，但長線俄烏戰火延續，高物價導致通膨問題仍在，因此指數僅為跌深反彈，長線偏空格局不易扭轉，因此建議小量資金短線操作。