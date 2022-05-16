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台股上漲68.5點 三大法人賣超16.27億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影

雖然美股上週五大漲，但美股期貨開盤後一度下殺，拖累台股今（16）日開高後漲幅縮小，一度下跌至15,847.46點，後略微反彈，收在15,901.04點，上漲68.5點，成交量2,389.66億元；三大法人賣超16.27億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超16.71億元，投信買超9.1億元，自營商賣超（合計）8.65億元，其中自營商（自行買賣）買超6.55億元，自營商（避險）賣超15.21億元。

群創（3481）將在6月24日舉行股東常會並改選董事，公司公告的董事候選人名單中，最大股東鴻海（2317）集團相關勢力並未入列，是群創2003年成立以來，鴻海集團首度撤出群創董事會，群創今一度開低大跌，後跌幅收斂收13.35元，跌幅0.74%。台積電（2330）收520元，漲幅1.76%，聯電（2303）收49.45元，漲幅1.23%。貨櫃三雄齊跌，華新（1605）尾盤急拉，大盤收在15,901.04點，漲幅0.43%。

三大法人 台股

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