台股漲68點收15,901點 萬六關卡得而復失

台股今(16)日多空盤中再度交手，萬六點攻防激烈，盤中曾突破萬六點又失守，留長上影線，收盤上漲68.5點，收盤指數15,901.04,點，成交量2,389.66億元；台積電（2330）收盤上漲9元，收盤價520元。

台股早盤受到上周五(13日)美股收高的激勵，跳空開高並重返萬六點關卡，9點25分左右曾來到16,032.85點，台積電也攻高到524元，不過在高檔仍有賣單釋出，台積電走低且拉低大盤指數，台積電盤中來到518元，大盤指數也滑落到15,847.46點。

人氣股今日表現中，貨櫃輪股的長榮（2603）及陽明（2609）成交金額仍居前茅，但股價卻一蹶不振；智原（3035）、聯發科（2454）、愛普*、世芯-KY（3661）等族群股回檔；金融股的富邦金（2881）與國泰金（2882）盤中跌幅超過1.5%，也拉低大盤指數。晶圓代工的台積電與聯電（2303）多空雙方在520及50元關卡交戰激烈；元太（8069）、創惟（6104）、華新（1605）、環球晶（6488）及力積電呈現強勢。

第一金投顧說，上周五美股上漲，短線可能走反彈格局，但接下來仍需持續觀察通膨升息、地緣政治、兩岸疫情影響，也需留意消費性電子終端需求轉弱，以及升息循環下對高成⻑電子股本益比評價下修的風險，指數仍有下行風險，縱使跌深的反彈也僅供短線區間操作，還未看到整體復甦態勢出現，短線可留意先前跌深且獲利持續成⻑的電子及傳產股，今年美股及台股波動加劇，加上升息循環啟動，應留意勿過度追高，宜居高思危,分散布局。

⻑線上，台股聚焦今年持續成⻑產業趨勢，以及季報營收等基本面選股，可持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會。美股、台股同步震盪之下，選股挑選產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群類股逢低布局，並嚴控持股水位與風險。