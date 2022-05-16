資金進攻電子股 矽晶圓、IC設計看台勝科、信驊、祥碩

台股今（16）日受到上周五美股表現激勵，早盤開高後遇航運、金融族群壓盤，盤中萬六曇花一現，維持15,850點以上震盪，盤中資金流入電子指數比重持續過半，流入半導體指數比重達34.5%。

電子兩大強勢族群在矽晶圓、IC設計，矽晶圓指標可看台勝科（3532），台勝科產能預定已看至2026年，基本面持續看佳，台勝科今早九點半股價一舉拉上250元，達到一個月以來最高價，不過上攻半年線260.04元仍有壓力，後續表現疲弱回檔至233元附近整理，盤中成交量大增至2.5萬張。

IC設計則持續看股后信驊（5274）與祥碩（5269）表現，信驊今日有投信買超，早盤最高價達2,740元，後續動能不足，股價回到年線以下，但仍然維持0.99%小幅上漲；祥碩盤中漲幅則維持在5%以上，但外資盤中賣超將近400張，今日成交量也遇縮減，目前看來，站回五日線仍有壓力。