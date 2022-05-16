台股「萬六」攻防戰 張錫：無看壞台股的理由

今年利空齊發，台股近期震盪修正，投資人心情也跟著上沖下洗。法人分析，目前各項利空皆開始出現鈍化現象，包括：俄烏戰事影響已削弱、升息縮表市場已有心理預期，通膨也有機會在下半年逐漸舒緩，加上美國散戶投資人情緒指數已跌到谷底，幾乎接近2008年金融海嘯以來的最低點，總結利空有望出盡，顯示台股最壞的狀況已過去，第2季是找買點的絕佳時機。

國泰投信董事長張錫表示，近期台股震盪加劇，主因市場對升息的過度恐慌及擔憂，目前評估3月至4月應是通膨最高點，未來因基期墊高後將會逐步趨緩，下半年通膨回落的幅度將更加明顯，因此，可關注聯準會（Fed）宣布升息後市場是否有利空出盡的跡象，如有，則市場將有機會出現明顯反彈。

觀察歷史資料，Fed升息前後市場多有波動，但往往在升息後的6至12個月內即會出現一波漲勢，以台股為例，2004年及2015年二次升息循環啟動後12個月漲幅皆逾15%，因此現階段並無看壞台股的理由，且全球經濟復甦下，台灣強勁出口動能可望延續，有助台股長線維持多頭格局不變。

張錫建議，投資策略上切忌追高殺低，宜採「微笑曲線」投資，長線分批進場或定期定額方式，降低進場風險，不管是台股基金或ETF，每月固定投資，以3年為一周期停利不停損，長線收益將十分可觀。

以國泰永續高股息ETF（00878）追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數為例，指數定期定額1年含息報酬有4%，定期定額2年則有18%的好成績，定期定額3年可達29%，因其結合ESG與高股息的投資策略，具長線投資價值，有機會創造更豐厚的收益。

國泰永續高股息ETF深獲投資人愛戴，截至上周五（13日）最新受益人數已破49萬人，達499,372人，並將於本周三（18日）除息，為今年第二次配息，實際每單位將發放0.32元現金股利，若想要參與本次配息金額創歷年單季新高的機會，最晚要在明（17）日持有或買進。