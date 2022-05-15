台股反轉與否 專家：視美國CPI是否下降

台股上周失守萬六大關，收在1萬5832點，累計台股周線跌幅3.51%，周K線連三黑。投顧指出，台股前4月營收成長10.4％，故基本面仍佳，只是受美股拖累，預期在美股CPI沒有顯著下降跡象前，台股反轉不易。

安聯投信台股團隊表示，以部分具代表性且有基本面支撐者的走勢來看，顯示市場對於美國聯準會縮表、半導體庫存調整所帶來不確定性的擔憂程度已達一定高度，行情進入risk-off階段，籌碼與技術面走勢正在主導市場波動。從類股輪動角度來看，電子指數跌破兩年期均線後，金融與非金電指數也輪流出現修正，也可作為市場步入risk-off佐證之一；儘管市場現仍存有不少變數，但當強勢股紛紛補跌時，說明市場恐慌情緒已達一定高點，此也意味市場短期或存在反彈機會。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期台股快速大幅拉回，且指數落入萬六之下，已來到區間下緣，隨時可能展開反彈行情，但因為國際變數仍存在，加上市場對於通膨、加速升息等疑慮干擾，預料台股將呈現區間震盪走勢。因此建議挑選具有實質獲利與高能見度的高殖利率個股，且因科技股受到中國封城、終端需求面出現雜音等疑慮影響，建議透過類股分散配置，包括網通、金融等、循環性產業；另外，價值成長股、產業龍頭亦值得留意，科技股則以長線成長趨勢不變的半導體、電子零組件為主，包括物聯網、5G、AI、伺服器等。

永豐投顧則說，目前台股本益比為11.4倍，僅次於全球疫情大爆發時的11.3倍，評價已低，但在美股領跌下，12日融資餘額大減42.67億元，可能為投資人斷頭或是自行了結，融資餘額來到2441.6億元的近年新低，但盤勢跌跌不休，大盤融資維持率來到149.46％，預期個股仍有斷頭危機。以基本面來看，台股前四月營收仍成長10.4％，故基本面仍佳，只是受美股拖累，預期在美股CPI沒有顯著下降跡象前，台股反轉不易。

此外，台股評價已低，且聯準會主席鮑爾重申未來兩次FOMC會議將升息2碼，打破市場對3碼激進升息的預期，但烏俄戰事未解、中國封城依舊，台股可能進入較長築底階段，底部型態應成一段時間平台整理並且配合量縮，代表空方賣壓竭盡，多方心死，如此未來碰到事件好轉契機，回升力道才會大。預估近期指數於1萬5500～1萬6200點之間築底，建議績優股可酌量買進並控制持股水位。