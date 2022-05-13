美股破底拖累 台股周K線連三黑

台股今（13）日低檔反彈，終場收在15,832.54點，上漲215.86點，漲幅1.38%，本周不敵美股破底的影響，萬六大關失守，全周下跌575.66點，周跌幅3.51%，周K線連三黑，單周日均量2,420.84億元；PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期美股波動劇烈，全球股市又以美國股市為首，台股短線可能難以獨善其身，預料將呈現區間震盪走勢。

由於全球股市出現大幅回檔，外資持續自台股撤出，本周賣超金額452.38億元，連續賣超周數推進至第7周，今年來累計賣超台股金額7,830.6億元，再創歷史新高，本土法人由投信力挺台股，投信法人本周已連續第18周站在買方，單周回補台股20.26億元，單日連續買超台股天數達22個交易日，今年以來買超金額1,323.32億元，自營商則與外資同步站在賣方，單周賣超台股84.29億元，三大法人合計賣超台股516.4億元。

葉獻文指出，受到美股大跌、持續破底影響，本周台股指數盤中再度改寫今年來新低，也是近一年來的低點，電子、金融、傳產三大指數全數跌破各短中長天期年線，其中，以金融股的跌幅最深，短短一周金融股指數摜破半年線與年線，傳產指數的賣壓也相當大，頗有加速趕底的味道，由於近期美股波動劇烈，全球股市又以美國股市為首，台股短線可能難以獨善其身。

葉獻文表示，近期台股出現快速的大幅拉回，且指數目前暫時落入萬六之下，已來到區間下緣，隨時可能展開反彈行情，但因為國際變數仍存在，加上市場對於通膨、加速升息等疑慮干擾，預料台股將呈現區間震盪走勢。

至於MSCI半年度調整，葉獻文指出，MSCI每年5月、11月的半年度調整幅度較大，本次台股兩升一降，於全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至15.56%、17.9%，在全球市場指數權重上調至1.71%，最新權重將於31日收盤生效。由於MSCI權重調整會影響國際資金在各市場的配置與資金動向，加上今年美國步入升息循環，因此受到市場關注，不過，觀察近年MSCI權重升降對於台股中長線的影響性持續降低，影響股市表現的重點，仍是經濟基本面、企業獲利狀況，以及當時的整體投資氛圍。

葉獻文認為，因三大指數已全部位於各天期均線之下，眼見指數將以區間震盪整理，操作上不宜過於積極，建議挑選具有實質獲利與高能見度的高殖利率個股，且因為科技股受到中國封城、終端需求面出現雜音等疑慮影響，建議透過類股分散配置，包括網通、金融等、循環性產業，另外，價值成長股、產業龍頭亦值得留意，科技股則以長線成長趨勢不變的半導體、電子零組件為主，包括物聯網、5G、AI、伺服器等。