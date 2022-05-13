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證交所：MSCI調整基準日權重變化 不代表台股資金流向

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導

明晟(MSCI)公司布本季相關指數調整，於6月1日開盤生效。台股於全球標準型指數(MSCI ACWI)權重上升0.01百分點，新興市場指數(MSCI EM)及亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan)權重皆下降，皆為0.11百分點，調整後權重分別為1.71%、15.56%及17.90%。證交所強調，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

證交所表示，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。雖然本季台股權重較前一季略為下滑，不過上市公司表現仍亮眼，全體上市公司本年截至4月營收達12.92兆元，較去(2021)年同期增加9.89%，持續呈現成長趨勢，將為台股後勢帶來穩健動能。

證交所也表示，由於台灣基本面良好，產業具競爭力，台股受到國內外資金青睞，市值持續增加，權重從2019年第三季的10.71%已穩健成長至本季之15.56%。

台股 MSCI 證交所

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