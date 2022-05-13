通膨擔憂美股波動劇烈 國泰證：成長股將面臨壓力

美國12日公布4月生產者價格指數 (PPI) 持續升溫，投資人擔憂通膨居高不下，將導致聯準會祭更激進緊縮政策，也導致美股震盪劇烈。國泰證今表示，美股持續受到聯準會快速升息的影響，高估值的「成長型」類股股價將面臨市場較大壓力，如科技等類股等。

國泰證表示，隨著全球進入連續升息階段，各國資本市場目前受到3大因素影響，首先是美國聯準會為平息爆炸性通膨而升息的政策，第二為俄烏戰爭引發的國際局勢動盪，最後為變種病毒Omicron疫情持續蔓延等，皆持續造成各國市場波動劇烈。

國泰證券表示，觀察5月全球主要股市及商品，在全球經濟變動的情況下，因升息進而提振美元走強，因此對美元抱持「正向」看法，首當其衝的美國市場因其影響因素較為複雜，則持較「中立」的看法；反之，在面對升息環境仍維持超寬鬆貨幣政策的日本、因Omicron疫情以致於仍採取嚴格防疫政策的中國大陸，及位於俄烏戰爭熱區的歐洲等，皆以「保守」看法看待。

國泰證券指出，聯準會接下來將以縮表計畫為主要走向，剛宣布5月基準利率上調2碼，創22年來最大升幅，同時美元指數4月也大幅強升5％，創7年來單月最大漲幅，美元也將持續走強至下半年。而以利率來說，根據市場預估，聯邦基金利率（即短期市場利率水準）將在5至7月會議上各升息２碼，央行向各民營單位貸款時的「政策利率」將更快地升至中性水準，全球金融市場則會持續壟罩在政策大幅緊縮的擔憂之中。其中，全球股市主要觀察對象的美國，身處市場預期連續升息環境，加上3月消費者物價指數(CPI)年增率升至 8.5%，物價呈現全面性上漲，連動使美股也受到大幅的影響。

國泰證券認為，美股持續受到聯準會快速升息的影響，面對利率回升，「價值股」相對較有利，如傳統產業等，而美國市場正值大幅波動之際，建議投資人可關注「低波動」產業，如基礎建設、必需消費類股等；但利率升高之際，高估值的「成長型」類股股價將面臨市場較大壓力，如科技等類股等，應多加留意適時規避損失。

國泰證券也提醒，近期俄烏戰爭局勢尚未明朗，且全球面臨聯準會連續升息的態勢，投資人應將資產更加多元佈局，適時檢視投資配置，並藉由定期投資來分散投資風險。