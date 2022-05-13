上品、三福化、東鹼 入列MSCI小型股指數

化工業搭上景氣循環列車，今年產品價量雙漲，營運點火，股價也拉出一波漲勢，上品（4770）、三福化（4755）、東鹼（1708）列入MSCI小型股指數。

上品是氟素樹脂（PTFE，俗稱鐵氟龍）材料供應商，能用於半導體產業塗層、酸洗槽、管路等，搭上半導體擴產趨勢，今年第1季每股稅後盈餘（EPS）來到4.58元；4月營收年增7成，法人預期上品今年毛利率有望達到30％。

三福化供應食品添加、防腐劑，面板、半導體業製程的濕化學品，因調漲報價與認列工程款，今年第1季EPS為3.24元，創單季獲利新高；4月營收年增7成，第2季表現可期。

東鹼有化肥、散裝船兩大業務，因鉀肥、航運報價雙漲，今年第1季EPS1.51元，創單季歷史新高；兩大國際化肥廠Nutrien、Mosaic一致認為鉀肥供不應求的情況將持續2年。