台股昨日破底 融資大減42億元
台股昨（12）日融資大減42億元，法人表示，目前大盤有殺融資壓力存在，個股因融資維持率不足，也有追繳壓力，不過融資減少42億元屬於合理範圍，由於台股昨日破底，短線行情出現洗融資情況，預期台股要上攻可能還需再洗一些融資。
分析師表示，觀察融資減少張數最多的前15名中，宏盛（2534）共減少3,206張，周四成交量卻僅1,948張，可能是由主力級大戶將融資回補成現股，融資因而減少；中興電周四融資減少6,129張，成交量放大至14,449張，分析師說，中興電昨日股價跌深，部分持股者的融資率無法維持，投資人選擇殺出。
目前大盤融資維持率離130警戒線尚有段距離，不致於融資追繳萬箭齊發，但許多個股跌深，已開始出現不耐的融資賣壓，但也有信心堅強的持股者以現金償還方式，改以現股持有，準備中長期抗戰。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言