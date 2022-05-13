台股昨日破底 融資大減42億元

台股昨（12）日融資大減42億元，法人表示，目前大盤有殺融資壓力存在，個股因融資維持率不足，也有追繳壓力，不過融資減少42億元屬於合理範圍，由於台股昨日破底，短線行情出現洗融資情況，預期台股要上攻可能還需再洗一些融資。

分析師表示，觀察融資減少張數最多的前15名中，宏盛（2534）共減少3,206張，周四成交量卻僅1,948張，可能是由主力級大戶將融資回補成現股，融資因而減少；中興電周四融資減少6,129張，成交量放大至14,449張，分析師說，中興電昨日股價跌深，部分持股者的融資率無法維持，投資人選擇殺出。

目前大盤融資維持率離130警戒線尚有段距離，不致於融資追繳萬箭齊發，但許多個股跌深，已開始出現不耐的融資賣壓，但也有信心堅強的持股者以現金償還方式，改以現股持有，準備中長期抗戰。