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矽晶圓、IC設計族群漲 航空雙雄成交量放大走揚

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導

受到美股那指、費半昨（13）日收紅激勵，今（13）日亞股普遍走揚，台股開盤後絕地反攻，彈升將近150點，盤中持續攀高，持續在15,800點附近震盪。

華南投顧董事長儲祥生指出，由於股市近日跌深，美股提供一些題材就很容易激起水花，目前看來，台股大盤今日有機會站穩15,800點，下檔空間有限，投資人可繼續觀察今日表現強勢的矽晶圓、IC設計族群，也可留意航運族群，尋找買點。

盤中晶圓雙雄表現佳，台積電（2330）慢慢收復失土，盤中上漲8元，股價回到513元；聯電（2303）盤中成交量排名第六，漲幅維持2%以上。高價股部分，AES-KY盤中亮燈漲停，聯發科（2454）、旭隼（6409）、力旺（3529）技術面線型持續向上，聯發科漲幅將近3%，旭隼、力旺有望挑戰漲停。

航空雙雄盤中成交量位居冠亞，目前漲幅維持在1.2%左右，航運三雄、台驊投控（2636）的盤中漲幅則維持在2～3%，以長榮（2603）盤中成交量較多。

儲祥生說，整體而言，今日台股有望多點開花，唯金融股尚未跌深，股債皆跌也不利金融股表現，建議投資人繼續觀望。

台股 矽晶圓

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