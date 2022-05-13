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MSCI指數微幅調降台股權重 5/31收盤生效

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股在這次MSCI調整權重中，在MSCI全球新興市場指數權重由15.67%下調至15.56%，調降0.11個百分點；在MSCI亞洲除日本指數權重由18.01%下調至17.9%，調降0.11個百分點；在MSCI全球市場指數權重由1.7%上調至1.71%，調升0.01個百分點。最新權重將在5月31日收盤生效。

MSCI台灣指數成分股方面，這次成分股新增4檔，刪除3檔後，總指數成分股將為87檔，這次有調整在外流通股數成分股共18檔，這次權重調升最多為新增成份股力積電，其變動權重為0.42%，權重調降最多則為刪除之成份股上銀，其變動權重為-0.19%。

這次MSCI季度調整，觀察「MSCI全球新興市場指數」，此次權重調升最多之國家中國及印尼，權重各增加0.32及0.03個百分點；這次權重調降最多之國家為印度，權重被下調 0.17個百分點，其餘國家權重變化不大。

台灣3月的景氣對策信號燈號下降為綠燈，其中領先指標不含趨勢指數呈續跌，且同時指標不含趨勢指數也持續下降，顯示國內景氣有放緩的現象，加上最新公布的台灣經季節調整後工業生產指數 (IP) 在連續數月增長後，3月跟前一個月相比下降 6.5%，為自2008年12月以來的單月最大跌幅。近期受到重要經濟體的貨幣政策轉趨鷹派、變種病毒Omicron肆虐導致全球供應鏈大亂及國際地緣政治俄烏情勢緊張影響等，可能造成金融市場波動加劇，法人說，在多個不確定性因素較明朗化前，投資人在短期操作上仍須謹慎應對。

MSCI 新興市場指數 景氣對策信號

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