500元股價保衛戰 台積電早盤股價走揚
美股跌跌不休，持續衝擊台股表現，12日失守「萬六」大關，台積電（2330）收在505元，回測500元關卡，今日台股上漲逾百點，股價開在507元，早盤最高到512元，AES-KY（6781）盤中一度漲停到1,095元。
道瓊工業指數下跌103.81點、跌幅0.33%，以31,730.30點作收；標準普爾500指數下跌5.10點、跌幅0.13%，收3930.08點；科技股那斯達克指數微漲6.72點、漲幅0.06%，收11370.96點；費城半導體指數上漲15.27點、漲幅0.54%，收2827.21點。
台積電傳出漲價、補助員工買股等利多，各機構法人依此釋出評析，持續偏多看待台積電。摩根士丹利、摩根大通證券指出，漲價有助台積電抵禦原物料上升的成本壓力，維持其毛利率展望，重申台積電「優於大盤」評等，目標價各為780元、710元。
台積電ADR周四（12日）跌0.16%，較台北交易股票溢價率縮至3.65%。籌碼方面，外資連續五日賣超40,871張。
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