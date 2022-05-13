台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲2元

台股今（13）日開盤上漲70.47點，開盤指數15,687.15點，早盤一度漲逾150點至15,778.52點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價507元。

永豐期貨表示，由於通膨數據仍居高不下，引發國際股市恐慌性殺盤，衝擊台股昨（12）日長黑失守萬六並摜破前低，呈現價跌量增，搭配KD指標低檔維持死亡交叉向下，指數恐還有下修空間。

倫元投顧預期，近日融資應會大減，可能出現非理性恐慌殺盤，又隨時會做急跌後的短線跌深反彈。估計好股壞股皆跌，但只要符合「低本益比、高股息殖利率、今年獲利遠比去年好」三大條件的個股，縱使因短期非理性殺盤被短套，只要股市一回穩，都能很快解套獲利。

周四（12日）美股四大指數漲跌不一，道瓊連六跌，不過尾盤跌幅收斂，跌幅0.33%；標普收黑跌0.13%，創2022年新低，更接近陷入熊市區域；那指、費半震盪收紅，漲幅分別為0.06%、0.54%。

三大法人周四集中市場合計賣超160.74億元，較周三多出5.07億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超較前日減少46.33億元，賣超103.21億元；投信再度加碼，買超2.44億元；自營商（自行買賣）再賣19.88億元，較前日增加14.4億元；自營商（避險）大舉增加賣超38.06億元，周四共賣40.09億元。