聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲2元
台股今（13）日開盤上漲70.47點，開盤指數15,687.15點，早盤一度漲逾150點至15,778.52點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價507元。
永豐期貨表示，由於通膨數據仍居高不下，引發國際股市恐慌性殺盤，衝擊台股昨（12）日長黑失守萬六並摜破前低，呈現價跌量增，搭配KD指標低檔維持死亡交叉向下，指數恐還有下修空間。
倫元投顧預期，近日融資應會大減，可能出現非理性恐慌殺盤，又隨時會做急跌後的短線跌深反彈。估計好股壞股皆跌，但只要符合「低本益比、高股息殖利率、今年獲利遠比去年好」三大條件的個股，縱使因短期非理性殺盤被短套，只要股市一回穩，都能很快解套獲利。
周四（12日）美股四大指數漲跌不一，道瓊連六跌，不過尾盤跌幅收斂，跌幅0.33%；標普收黑跌0.13%，創2022年新低，更接近陷入熊市區域；那指、費半震盪收紅，漲幅分別為0.06%、0.54%。
三大法人周四集中市場合計賣超160.74億元，較周三多出5.07億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超較前日減少46.33億元，賣超103.21億元；投信再度加碼，買超2.44億元；自營商（自行買賣）再賣19.88億元，較前日增加14.4億元；自營商（避險）大舉增加賣超38.06億元，周四共賣40.09億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言