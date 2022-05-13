富邦期貨：Fed略偏鴿派言論減緩恐慌情緒 那指尾盤翻紅

美國 4 月 PPI 年增率 11%，高於預期 10.7%，雖較3月 11.5% 降低，但高通膨數據仍令投資人擔憂聯準會將祭出更激進緊縮政策，道瓊盤中一度崩逾 700 點，不過，隨著主席鮑爾重申，接下來兩次利率會議各升息 50 個基點是合適，加上舊金山聯準銀行總裁戴莉亦表態支持，略偏鴿派言論減緩市場恐慌情緒，那指與費半尾盤震盪翻紅。

儘管目前美國 4 月 CPI 及 PPI 已較 3 月略為回檔，但高通膨仍令 Fed 無法放手降低其貨幣緊縮政策的積極度，最新Fed觀察顯示，年底Fed基準利率預期仍將至少上看 2.50%~2.75%，加上中國大陸封城、俄烏戰事擊持續、台灣本土疫情升溫等利空尚無太大轉圜跡象出現，目前台股底部跡象尚未浮現，走勢仍處探底階段，投資仍宜謹慎操作。（富邦期貨／提供）