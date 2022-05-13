MSCI公布最新半年度調整，長榮集團成為大贏家，長榮航空（2618）被納入全球標準指數，長榮鋼（2211）則被納入全球小型指數。

在疫情影響下，全球航空業都還哀鴻遍野，長榮集團旗下長榮航獲利成績表現出色，被選入全球標準指數；長榮鋼第1季單季稅後純益3.43億元，每股稅後純益0.82元，創單季同期新高，被選入全球小型指數。

長榮集團近六年來推動專業經理人管理，現任長榮集團經營團隊也都繳出一張亮麗成績單。長榮海運還是集團營收、獲利表現最佳的龍頭，第1季寫下一天賺11億元的佳績；現在長榮航空、長榮鋼的營運成績也受到MSCI指數肯定。

今年首季長榮集團財報獲利噴發，成績優異，包括長榮海賺進千億元，每股EPS達19.16元、長榮航則0.64單季第五高，另榮運（2607）每股EPS達0.62，近年單季最強。

法人分析，長榮鋼目前各鋼構廠的訂單量都是保守推估數字，鋼構廠產能仍供不應求，未來一兩年非常熱絡，而隨著公司環保事業未來有新廠啟用，整體營運表現樂觀看待；長榮鋼今年還有包括集團事業海運、航空的股利挹注，每股稅後純益上看4元，拚創歷史新高。

在沒有客運市場完全沒有恢復的情況，又是航空貨運淡季，長榮航空還是寫下佳績，長榮航空受惠於航空貨運價量齊揚下加持下，第一季獲利寫下單季同期新高，每股稅後純益為0.64元，而且也是史上第四高的數字，僅次於去年第4季的及2010年第3及第3季的數字。