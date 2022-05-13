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台積電ADR跌0.2% 較台北交易股票溢價3.7%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周四（12日）跌0.16%，較台北交易股票溢價率縮至3.65%。費城半導體指數上漲0.5%。

美股三大指數漲跌互見，收盤幾乎收復稍早觸及的近2%跌幅。投資人對通膨觸頂跡象和通膨可能居高不下，將促使美國聯準會（Fed）採取更加激進的緊縮政策等因素感到憂心忡忡。

道瓊工業指數跌103.81點，或0.33%，收在31,730.3點；標普500指數微跌5.1點，或0.13%，收報3,930.08點，距離確認進入熊市僅咫尺之遙。那斯達克指數漲6.73點，或0.06%，收在11,370.96點。

台灣加權股價指數昨重挫389.57點收在15,616.68點。台積電大跌3.07%收報505元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 94.46 0.16 93 1.57

中華電 CHT 124.97 -0.38 124 0.78

台積電 TSM 523.44 -0.16 505 3.65

聯電 UMC 47.51 0.76 47.8 -0.6

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 美國聯準會

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