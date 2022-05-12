「豐存股」調降美股賣出手續費低收至3美元

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
永豐金證券宣布，豐存股美股繼買入無低收手續費後，即日起賣出手續費低收大幅調降至3美元。永豐金證券提供
永豐金證券宣布，豐存股美股繼買入無低收手續費後，即日起賣出手續費低收大幅調降至3美元。永豐金證券提供

永豐金證券宣布，豐存股美股繼買入無低收手續費後，即日起賣出手續費低收大幅調降至3美元；永豐金證券表示，豐存股平台回應廣大小資存股族的心聲調降低收門檻，實現普惠金融，為目前國內券商唯一買入無低收賣出最低收的美股存股平台。

永豐金證券表示，去年國人複委託投資海外市場總交易金額高達4.3兆元，較前年成長14%，顯示投資人的資產配置愈加國際化與多元化，近來美國聯準會升息、俄烏事件、縮表回購可能，市場對於投資配置需求不減反增，存股的操作彈性給予投資人更大的操作自由度，可以依據市場當下的情況調整自己的投資策略。

永豐金證券表示，豐存股美股推出以來受到年輕投資人歡迎，每月扣款筆數、成交量持續成長，除了在服務上不斷數位優化推陳出新，也陸續在手續費率上推出優惠降低美股的存股門檻，最新調整後的豐存股美股買入及買出最低手續費均為同業最低，買入無低收，賣出最

低收3美元。

永豐金證券分析指出，年輕人參與投資市場，根據證交所統計，過去兩年20至30歲年輕族群台股開戶人數每年增加二十萬人，開戶人數佔總人口比重近五成。另外、美股存股持續成長，根據證券商業同業公會的統計，3月份定期定股的成交金額4.38億台幣，定期定額成交3.16億元，合計3月單月美股定期存股交易換算台幣達7.54億元。

永豐金證券推出「豐存股」以來受存股青睞，去年美股定期定額交易金額市占高達95%獨

佔鰲頭，亦是目前唯一提供定期定額及定期定股兩種存股模式的券商，最低投資門檻為定股

美股1股、定額100美元

存股 美股

延伸閱讀

台股第1季首次開戶18萬人 20歲以下占18%

壽險公司淨值蒸發五千億 金融股漲多恐下修 壽險族群首當其衝

楊金龍：俄烏戰事衝擊 今年通膨率最高恐破3%

20到39歲小資族愛存股 配息型ETF、個股成定期定額首選

相關新聞

台股第1季首次開戶18萬人 20歲以下占18%

台灣集中保管結算所今天公布，第1季證券市場開戶資料，首次開戶人數18萬人，仍維持高成長，其中小於20歲族群開戶數逾3萬3...

金管會：基金集中清算平台明年第2季上路

金管會證期局今宣布，由集保結算所建置的境內基金集中清算平台將於明年第2季上路，若是跟投信直接投資的投資人，可省下不少匯款...

外資今賣超103億 前兩大都是金融股

台股今（12）日收15,616.68點，重挫389.57點，三大法人合計賣超160.93億元，以外資賣超103.21億元...

台股失守萬6大關 金管會：沒有出現斷頭潮

台股今大跌389點，失守「萬6」大關，加權指數終場收1萬5616點，創近一年新低紀錄。金管會今分析台股近日震盪主要是3大...

反彈訊號出現？ 台股連三年512都大跌

台股今（12）日收15,616.68點，重挫389.57點，指數加速趕底中，巧合的是，統計2020年以來，連續3年的51...

台股加速趕底到何時？法人：掉下來的刀子別急著接

台股今（12）日再破底，終場重挫389.57點，收在15,616.68點，大盤指數加速趕底，在指數下殺中該如何操作？可不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。