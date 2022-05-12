「豐存股」調降美股賣出手續費低收至3美元

永豐金證券宣布，豐存股美股繼買入無低收手續費後，即日起賣出手續費低收大幅調降至3美元；永豐金證券表示，豐存股平台回應廣大小資存股族的心聲調降低收門檻，實現普惠金融，為目前國內券商唯一買入無低收賣出最低收的美股存股平台。

永豐金證券表示，去年國人複委託投資海外市場總交易金額高達4.3兆元，較前年成長14%，顯示投資人的資產配置愈加國際化與多元化，近來美國聯準會升息、俄烏事件、縮表回購可能，市場對於投資配置需求不減反增，存股的操作彈性給予投資人更大的操作自由度，可以依據市場當下的情況調整自己的投資策略。

永豐金證券表示，豐存股美股推出以來受到年輕投資人歡迎，每月扣款筆數、成交量持續成長，除了在服務上不斷數位優化推陳出新，也陸續在手續費率上推出優惠降低美股的存股門檻，最新調整後的豐存股美股買入及買出最低手續費均為同業最低，買入無低收，賣出最

低收3美元。

永豐金證券分析指出，年輕人參與投資市場，根據證交所統計，過去兩年20至30歲年輕族群台股開戶人數每年增加二十萬人，開戶人數佔總人口比重近五成。另外、美股存股持續成長，根據證券商業同業公會的統計，3月份定期定股的成交金額4.38億台幣，定期定額成交3.16億元，合計3月單月美股定期存股交易換算台幣達7.54億元。

永豐金證券推出「豐存股」以來受存股青睞，去年美股定期定額交易金額市占高達95%獨

佔鰲頭，亦是目前唯一提供定期定額及定期定股兩種存股模式的券商，最低投資門檻為定股

美股1股、定額100美元