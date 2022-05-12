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台積電股價創近一年半低點 大小摩送暖重申優於大盤

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台積電傳出漲價利多，各機構法人依此釋出評析，持續偏多看待台積電表現，摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）指出漲價有助台積電抵禦原物料上升的成本壓力，維持其毛利率展望，因此皆重申台積電「優於大盤」評等，目標價各為780元、710元。

大摩訪查指出，台積電主要將成熟製程價格上調4~6%，以反映上升的化學品和原物料等成本，先進製程（7奈米、5奈米）價格則未見上調，原因之一可能是先進製程價格需求有限，另一個原因則可能是化學品成本對先進製程成本影響不大。

大摩進一步指出，預期漲價可助台積電2023年毛利率維持在53%之上，並研判此次在成熟製程的漲價應不會有它廠跟進。

小摩對於台積電此波漲價的看法相較去年8~9月漲價時來得保守，因目前終端需求市況已不若當時，且還可能在2023年進一步衰退，可留意的是，雖台積電價格調整步調快速，有利短中期毛利率表現，但在未來產業市況走緩的情況下，台積電也可能面對客戶要求價格讓步的壓力，使得晶圓代工價格波動度提升。

小摩另表示，多數IC設計業者應可吸收此次價格調漲，但成本轉嫁的難度日益提升，今年上半年即可見聯詠、敦泰等面板驅動IC廠、神盾等指紋辨識IC廠、義隆等觸控IC廠面臨毛利壓力，因此若未來晶圓代工價格再度上漲，將在明年度明顯壓抑IC設計業者獲利。

大摩重申台積電「優於大盤」評等，目標價780元不變；小摩重申台積電「優於大盤」評等，目標價710元不變。

台積電 漲價 大摩

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