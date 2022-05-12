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台股加速趕底到何時？法人：掉下來的刀子別急著接

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今（12）日再破底，終場重挫389.57點，收在15,616.68點，大盤指數加速趕底，在指數下殺中該如何操作？可不可以進場？法人認為，在美股下跌、外資持續賣超之下，加上市場擔憂央行不排除7月升息，及進一步調控房價的可能，台股還沒有築底現象，法人坦言，「掉下來的刀子不要急著接」，但是要留意的是，因整體融資維持率跌破140，隨時有機會反彈。

美國4月CPI指數年增8.3%，高於市場原本預期，美股周三大跌，拖累台股今日開低走低，收在今日的最低點，盤面上以IC設計股表現搶眼，愛普*（6531）、致新（8081）飆上漲停，但是權王台積電（2330）則是再破底，收在505元，大跌16元，金融股走勢疲軟，航運股也翻黑大跌，三大法人合計賣超160.93億元，外資賣超103.21億元，投信則是買超2.25億元。

台股再往下破底，多位法人認為不宜躁進，在加速趕底的過程中，先待落底；國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日開低走低跌破日前15,734點，盤中停損恐慌賣壓出籠，指數再破底，在加速趕過程中，應保持觀望，觀察融資減少及美股的表現，靜待落底，由於大盤還未打底，不建議進場。

證券分析師張陳浩認為，台股再破底，主要有幾個原因，第一個是美國4月CPI指數年增8.3%，較市場原本預估的年增8.1%還高，指數不如預期下，造成周三原本還走高的美股出現跳水式的急殺，美股重挫，拖累台股今日再往下殺。

張陳浩說，除了美股表現之外，第二個原因則是市場解讀央行總裁楊金龍的談話，擔憂7月台灣恐不排除再度升息，同時，在房價部分，不排除有進一步調控的空間，加上整體融資維持率已跌破140，也引爆融資斷頭賣壓。

張陳浩強調，在加速趕底的過程中，掉下來的刀子不要輕易去接，要先等築底，但是雖然台股還未築底，由於整體融資維持率跌破140元，要留意隨時有反彈的機會，因此，若是想搶反彈，首選跌深且打底型態出現的族群，包括IC設計、第三代半導體、矽晶圓等，有築底且跌深的股票，例如今日盤面上強勢的致新、愛普*就具備打底反彈的條件。

華南投顧董事長儲祥生表示，在美股走弱，外資賣超下台股偏弱勢，後續首要觀察美股能否止跌不再破底，同時留意融資減少的情況。

台股 美股

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