科技業估值修正 投信：伺服器產業有獲利支撐

通膨升增帶動升息預期，全球股市面臨估值修正回檔，台股跟著美股拉回，保德信投信指出，此時具有硬體升級、實質獲利成長的產業，將成為震盪行情中的投資亮點，其中，伺服器產業在國際龍頭大廠紛紛增加資本支出的加持下，今年成長動能有望維持高速成長。

PGIM保德信科技島基金經理人葉獻文指出，儘管全球PC、手機市場出現需求雜音，不過，伺服器產業仍一枝獨秀，受惠雲端服務大廠看好未來市場前景，資本支出持續提升，市場預期伺服器ODM廠第二季的訂單需求強勁，惟目前的考驗在於長短料及供應鏈不順，使得出貨量暫時受到壓抑，但放眼全年需求，各家廠商出貨普遍都較去年成長，而雲端服務供應業務佔比較高的廠商，甚至有雙位數以上增幅。

葉獻文表示，今年來台股修正拉回，伺服器相關類股因為有基本面撐腰，股價表現相對抗跌，雖然短期仍有供應鏈等相關問題，不過隨著缺料逐漸收斂，出貨量有望呈現逐季提升，根據統計，今年的伺服器出貨量可望達到1390萬台的水準，相較去年增加百萬台，今年年增幅將挑戰雙位數成長。

葉獻文說，包括Meta、微軟、亞馬遜、谷歌等美系國際龍頭大廠今年的資料中心資本支出持續提升，同時，AMD與Intel皆有新平台推出，預期在性價比提升的誘因之下，廠商導入新平台意願大幅提升，對於伺服器產業無疑是一大利多。

整體而言，葉獻文認為，從科技股第一季法說釋出的營運展望來看，電子股營運動能將自第二季中後期開始增溫，並自第三季起進入旺季，下游廠商營運高峰則會在第四季展開，雖然近期受到國際利空干擾，然台灣科技產業的整體營運動能並未受到嚴重衝擊，預期近期的快速回檔拉回，讓科技股投資價值浮現，搭配台股高殖利率特性，將吸引逢低承接買盤進駐。