融資追繳令下殺大盤破萬六 重挫389點收15,616點

台股今(12)日擋不住各方賣壓釋出，開盤不久，大盤指數跌破萬六點關卡，盤中無法彈升回平盤之上，呈現一路走低，引發個股的融資賣壓出籠，更加深指數跌幅。終場大盤指數下跌389.57點，收盤指數15,616.68點，成交量2,583.66億元。

今日午盤過後，眼見大盤不易反彈，券商開始注意投資人的持股部位及融資維持率，由於熱門標的華航（2610）、長榮航（2618）、長榮、慧洋-KY（2637）、台半（5425）及中鋼（2002）等股跌勢較重，券商開始通知投資人要補繳保證金，因此，市場湧出投資人自行斷頭的賣單。

撐盤的台積電（2330）在午盤過後也向下滑落，更加重大盤跌勢，最後以505元作收，下跌16元；人氣指標的運輸股今日跌勢較重，盤中跌幅超過4%；金融股跌幅也超過3%，造成大盤指數跌幅逾2%。台灣50成分股的台泥（1101）、台塑四寶、台達電（2308）、國巨（2327）、華碩（2357）、長榮、萬海（2615）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、開發金（2883）、玉山金（2884）、台信金、中信金（2891）及日月光投控（3711）的跌幅較深。

群益投顧表示，大盤指數反覆測試萬六關卡，金融繼續補跌、航運股遭調節，台積電、聯發科（2454）未能再撐住盤勢，今日有下殺取量意味卻未見成效。技術面上，以指數越過周一長黑K中值(約16200點)來確立反彈格局，若大盤持續量能不濟，很容易沿下降通道延續盤跌走勢。

因多方攻擊時成交量不放大，走勢就易震盪走跌，操作以短周期為主，短進短出，空方勢的個股有反彈應先做減碼。近期金融持續走補跌，以及航運股公布財報後有可能進入整理，資金相對有機會轉移業績股，部分個股已領先反彈至月線。