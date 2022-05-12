抄底台積電？這兩家公司買在600元以下仍遭套牢

台積電（2330）在外資一路賣超下來，股價也是直往下探底，5月10日盤中一度下探至505元，上市光電廠悅城（6405）則是在當天一口氣賣出600張台積電，虧損8,980萬元，悅城認賠賣出，根據證交所公告，另有兩家公司想抄底台積電，買進600元以下的台積電，若以目前市價來看，也陷入套牢的窘境。

根據證交所公開資訊觀測站公告，萬海（2615）在4月12日公告取得有價證券台積電，從去年9月22日至4月12日買進台積電562張，每股價格581.56元，交易總金額達3.26億元；累積持有台積電946張，金額4.5億元，持股比0.003%，取得目的為增加投資收益。

台積電股價因外資賣超壓力從年初高點688元走跌以來，股價不斷往下探底，原本市場認為，600元以下的台積電就是一個進場的買點，除吸引小資戶進場之外，大公司也有進場抄底，萬海之外，還有一家公司也進場。

國賓（2704）今年來持續操作台積電，根據公告，國賓在3月9日公告取得有價證券台積電，交易日期為3月8~9日，買進550張，每股價566.89元；在3月17日則公告處分台積電740張、每股價格580.92元，交易總金額4.29億元，處分利益750.72萬元。

國賓在處分台積電獲利後，4月8日再公告取得有價證券台積電，交易日期為3月10日到4月8日，買進540張，每股價格574.72元，交易總金額3.1億元； 迄目前為止，累積持有台積電350張，金額1.99億元，持股比0.001%，取得目的為財務投資。

雖然萬海及國賓想抄底，買進台積電的價格都不到600元，但若以台積電今(12)日盤中低點514元來看，兩家公司都是面臨慘套，買股損失部分，以萬海來說，投資台積電虧損金額達3,796萬元，國賓則是虧損3,278萬元，不過，如果未處分，仍是有機會等待台積電反彈解套。