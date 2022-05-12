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杏一開賣唾液試劑、達爾膚首季大方配息 股價雙漲逾7%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

台股盤中重挫近200點，上市生技醫療類股指數下跌近2%，不過，今（12）日仍有部分生技股挾利多題材，股價活蹦亂跳。連鎖藥局杏一（4175）開賣唾液試劑，盤中股價急拉，一度來到78元，漲幅逾7%；達爾膚（6523）首季財報表現亮眼，單季每股純益2.46元，創同期新高，董事會並大方配息，配發第1季現金股利每股2.0元，配息率逾8成，激勵早盤股價攻高，一度來到82元，漲幅逾7%。

杏一引進唾液試劑，全台近300門市同步販售，每間門市鋪貨約100劑，由於國內染疫兒童人數不斷暴增，市場預估，免戳鼻子的唾液試劑潛在市場需求龐大，可望帶動杏一5月營收表現。杏一引進的廠牌為日前通過食藥署公布的韓國進口「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，型號屬於家用型。食藥署先前對外表示，該款唾液試劑的陽性準確率為95.3%、陰性準確率為99.6%。

除了杏一連鎖藥局，諾貝兒（6844）旗下的丁丁連鎖藥妝今日也將唾液試劑上架。諾貝兒表示，「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」今起貨到開賣，全台開賣時間依到貨情況而定，每間門市鋪貨量逾百劑，目前全台有89間分店，售價為單劑175元，每人限購2劑。

達爾膚第1季獲利表現亮眼，在費用控制得宜之下，營業利益年增24.5%達1.14億元，稅後淨利1.11億元，淨利率43.1%，較去年同期提升7.5個百分點，單季EPS2.46元。達爾膚董事會並決議，配發第1季現金股利每股2.0元，予以股東穩定配息。

達爾膚4月營收4,051萬元，累計前四月營收2.98億元，年減7.7%，公司表示，主要因大陸部分地區封城影響物流輸送，以致進貨量減少，台灣地區則因實體通路鋪貨力道下滑。

達爾膚

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