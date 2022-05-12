美股恐慌指數攀高 投信：股債中長線布局時點浮現

美股本周陷入震盪，恐慌指數（VIX）升高到近35的水位。施羅德投信表示，歷史統計，若在VIX指數突破33.5時進場投資，未來一年美股S&P 500指數平均報酬率超過25%，顯示在市場大幅拉回之下，股債市中長線的布局時點已浮現。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭說，美股本周的震盪原因有三。首先，美國勞工部公布4月非農就業人數增加42.8 萬人，高於市場預期，投資人預期聯準會未來可能更積極升息或緊縮貨幣政策。其次，美國10年期公債殖利率持續上升至3.17%，進一步引發科技產業和成長類股賣壓，納斯達克指數重挫；此外，市場預期歐盟執委會本周內將達成共識祭出俄國石油禁運計畫，加上中國因疫情持續封控，引發處於高檔的能源股重挫。

蔡宛庭表示，雖然聯準會已於上周升息兩碼，將利率調高至0.75~1%的區間，並將自6月起開始縮減資產負債表，初期為每月減少475億美元購債，三個月後縮表規模將擴大至950億美元。但市場投資人對聯準會緊縮貨幣政策信心不足，擔心升息太慢未能快速控制通膨，則經濟可能陷入停滯性通膨環境；抑或是升息過快推升公債殖利率快速上升，則可能引發經濟衰退危機，造成美股重挫，連帶影響國際股市表現。

展望未來，針對投資組合，施羅德多元資產團隊建議，在通膨憂慮緩解，及美國聯準會貨幣政策緊縮腳步趨明朗之前，近日震盪格局恐將持續。因此對於股票保持謹慎立場，降低整體股票比重，在細部配置上，除同時降低成熟與新興股市之外，亦機動尋找能受益於通膨大環境的標的，如原物料類股、高股息股等，以在波動市場中找出有機會優於大盤的投資機會。對於債券，面對聯準會趨緊的緊縮立場，維持較短存續期間，透過短天期美國國庫券的布局，降低利率敏感度，作為投組的下檔保護。不過隨殖利率快速上揚，債券的投資價值亦漸次浮現，已開始採取緩步增持之投資策略。

面對近期股債同時修正之環境，建議採取分散布局報酬和風險來源，提供具有耐震性與均衡多元布局之相關部位為重，並以風險控管的方式參與市場，一旦市場波動再升高，風控機制將啟動，以提高投資組合的下檔保護。