外資賣超150.92億元 這類股高居外資大提款標的
台股今（11）日收16,006.25點，下跌55.45點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超150.92億元，金融股仍是外資提款的主要標的，統計外資單日賣超前十大個股中，金融股占了6檔，不過，外資賣超個股冠軍則是群創（3481），單日賣超20,928張。
台股今日開低回測低點後一度反彈翻紅，可惜終場仍收黑，三大法人合計賣超156.9億元，其中外資賣超150.92億元，投信買超1.53億元，自營商賣超（合計）7.52億元。
統計外資今日賣超前十大個股依序是群創、長榮航（2618）、中鋼（2002）、新光金（2888）、元大金（2885）、開發金（2883）、富邦金（2881）、長榮、台新金（2887）、國泰金（2882）等；金融股進榜6檔，長榮集團則有2檔。
外資賣超最高股為群創，單日賣超20,928張，其次是賣超長榮航，單日賣超18,612張，賣超第三大為中鋼，單日賣超17,026張；另外，航空股也都遭外資賣超，華航（2610）遭外資賣超9,035張，貨櫃股部分，外資賣超長榮9,674張，陽明（2609）也遭外資賣超6,960張，不過，萬海（2615）則是獲外資買超246張，連二買。
台積電（2330）今日收521元，上漲3元，漲幅0.57%，外資賣超2,924張，連四賣，投信買超116張，自營商賣超272張，合計三大法人賣超3,080張。
統計外資今日買超前十大個股依序是元大滬深300正2（00637L）、華新（1605）、彰銀（2801）、富邦上証正2（00633L）、友達（2409）、台肥（1722）、亞太電（3682）、遠傳（4904）、聯電（2303）、京元電子（2449）等；外資買超最多為元大滬深300正2，單日買超18,615 張，其次是買超華新6,596張，買超第三大為彰銀，買超6,535張。
聯電今日開低，盤中一度翻紅，終場收在48.65元，下跌0.25元，跌幅0.51%，外資買超2,472張，投信則是賣超167張，自營商買超2,165張，合計三大法人買超4,470張。
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